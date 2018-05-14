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Отравление Скрипаля 17 минут назад

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14 мая 201809:23

Глава MI5 грозит России изоляцией из-за дела Скрипалей

Россия рискует оказаться в изоляции после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным газеты Financial Times, 14 мая с таким заявлением глава службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер намерен выступить на встрече глав европейских служб в Берлине. Во время своего выступления Паркер обвинит Москву в "грубых нарушениях международных правил" и предупредит другие страны, что российские власти отстаивают свои интересы "через агрессивные и пагубные действия военных и разведывательных служб".

Сам инцидент в Солсбери он считает "целенаправленным злонамеренным действием". Кроме того, как сообщает ТАСС, Паркер планирует рассказать о беспрецедентной дезинформации, которую Россия устроила после отравления Скрипалей.

Юлия и Сергей Скрипаль были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал и новые санкции в отношении России. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Якобы Скрипали были отравлены веществом "Новичок" российского производства. Москва обвинения категорически отрицает.

Юлия Скрипаль была выписана из больницы и перевезена в безопасное место. Куда именно, не сообщается. Сергей пока остается в клинике. Между тем, количества яда, которое было якобы использовано при атаке, хватило бы, чтобы отравить весь Солсбери.

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