Лидеры ЕврАзЭС соберутся в Сочи

В Сочи сегодня стартует саммит Евразийского экономического союза. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии будут обсуждать вопросы, связанные с торговлей, энергетикой, экономикой и медициной.

Двусторонние встречи и обсуждение вопросов в широком составе — повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета очень насыщена. В Сочи президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении обсудят сотрудничество в энергетике, цифровой экономике, медицине, экологии, а также членство в союзе Молдавии в качестве страны-наблюдателя, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

На встрече определят основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕврАзЭС на 2 года. Также Владимир Путин встретится с лидерами стран-членов союза в двустороннем формате. Президент Молдавии Игорь Додон приглашен на саммит в качестве гостя. На своей странице в социальной сети он уже заявил о планах встретиться с лидерами ЕАЭС, в том числе, и с новым главой кабмина Армении. Никол Пашинян накануне дал эксклюзивное интервью телеканалу "Россия 24" и поделился своими прогнозами. Считает, что его присутствие на саммите пойдет всем только на пользу.

"Уважаю партнеров. Надеюсь, там будет рабочее настроение и рабочий диалог. Я еду послушать, познакомиться и что-то предложить", — сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Известно, что исполняющий обязанности министра финансов и кандидат на пост первого вице-премьера Антон Силуанов также примет участие в заседании в Сочи. Причем речь идет о встрече в узком составе.

В расширенном составе встретятся представители министерств, правда, пока все с приставкой "исполняющий обязанности", и пресс-секретарь президента.

На саммите стороны планируют заключить несколько соглашений. К подписанию уже готовы Соглашение о международных договорах Евразийского союза и решение об утверждении Положения о статусе государства-наблюдателя.

"Для ЕврАзЭС участие Молдавии — это дополнительный импульс к расширению числа участников, к вовлечению новых стран в процесс интеграции. Это возможность поддержать те дополнительные импульсы, которые мы видим в последнее время с точки зрения евразийской интеграции", — считает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

В этом году Россия председатель в органах Евразийского союза. Наша страна предлагает совместно реализовать цифровые проекты. В первую очередь, в области интернет-торговли, технологии отслеживания движения товаров, создании цифровых транспортных коридоров и промышленной кооперации.

По итогам прошлого года товарооборот в союзе превысил 54 миллиарда и 200 миллионов долларов. Доля экспорта только из России — более 34 миллиардов. Львиная доля приходится на продукцию топливно-энергетического комплекса, черную металлургию и химическую промышленность.

Экономические показатели стран-членов ЕАЭС в прошлом году выросли: ВВП и промпроизводство почти на 2%, сельское хозяйство — на 2,5%. А вот инфляция, наоборот, снизилась в среднем на 3% по союзу.

Не стоит забывать и о работе ЕАЭС с другими странами и объединениями. Уже успешно действует договор о свободной торговле с Вьетнамом. Скоро ожидается подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР и временное — о зоне свободной торговли с Ираном. Переговоры с Израилем, Сербией и Сингапуром продолжаются. С Египтом и Индией их только планируют начать.