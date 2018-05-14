Aurus Путина против "Зверя" Трампа: Newsweek сравнил президентские лимузины
Американский журнал Newsweek сравнил автомобили Дональда Трампа и Владимира Путина. Издание отмечает, что лидеров дух стран объединяет "любовь к высококлассным лимузинам".
Президент США для своих поездок использует автомобиль фирмы Cadillac. Лимузин, названный "Зверем", Трамп унаследовал от своего предшественника Барака Обамы. А Путин на инаугурацию впервые приехал на лимузине проекта "Кортеж". Автомобиль получил название Aurus, которое составлено из двух частей — латинского слова "aurum" (золото) и "rus" (Россия). Теперь он будет пользоваться им постоянно.
Издание отмечает, что бронированный автомобиль Путина внешне похож на Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost. В автомобиле установлен двигатель V12. Он значительно мощнее, чем V8 трамповского Cadillac. Кроме того, "Зверь" тяжелее Aurus: 7,5 тонны против 6 тонн.
"Зверь" Трампа сделан из стали, алюминия, титана и керамики. Благодаря специальной пене его топливный бак не может взорваться. Корпус автомобиля защищен от любых атак, а колеса сделаны таким образом, что автомобиль будет ехать, даже если шины будут повреждены.
Aurus оснащен множеством новейших технологий для связи и защиты. Но эти инструменты по своей эффективности вряд ли превосходят более старый автомобиль Трампа. Тем не менее, как пишет Newsweek, Россия вряд ли долго будет оставаться впереди: новая версия "Зверя" может появиться уже летом этого года.
Машина для Путина создана на единой модульной платформе. На ней же будут созданы легковой автомобиль бизнес-класса с кузовом седан, внедорожник и микроавтобус. Автомобили будут представлены на Московском международном автомобильном салоне. Все семейство автомобилей Aurus будет гибридным: на машины устанавливается восьмицилиндровый двигатель, который работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей.
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