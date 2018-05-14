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Обмен санкциями 37 минут назад
За исполнение антироссийских санкций предлагают сажать на четыре года
В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс РФ, которые вводят ответственность за исполнение санкций иностранных государств, а также за содействие в установлении антироссийских санкций.
Как сообщает "Интерфакс", инициаторами законопроекта стали спикеры обеих палат Федерального Собрания Вячеслав Володин (Госдума) и Валентина Матвиенко (Совет Федерации), лидеры всех четырех думских, а также первые вице-спикеры Александр Жуков и Иван Мельников.
Согласно законопроекту, если гражданину России, юридическому лицу, субъекту РФ или муниципальному образованию отказано в совершении операций и сделок в рамках исполнения антироссийских санкций, это будет наказываться штрафом до 600 тысяч рублей или лишением свободы до четырех лет.
Также предусмотрена ответственность для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, принудительные работы либо штрафы до полумиллиона рублей.
Законопроект об ответственности за соблюдение санкций против России Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 17 мая, во втором — 22 мая, в третьем — 24 мая. Володин уточнил, что законопроект фактически будет рассматриваться "синхронно с законопроектом об ответных мерах на американские санкции".
Комментируя ранее необходимость таких поправок, спикер Госдумы сказал, что "в России мы должны жить по российским законам".
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