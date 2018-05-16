Тайна под пеленой: "Воображаемый музей" Шемякина загадал зрителям загадку
18 мая, накануне акции "Ночь музеев", в Центре Михаила Шемякина в Санкт-Петербурге открывается выставка "Пеленание, бинтование, укутывание в искусстве". На суд зрителей будет представлено около 600 произведений искусства, начиная от III тысячелетия до нашей эры и заканчивая современными работами, объединенных общим художественным приемом. Проект удалось реализовать при всесторонней поддержке банка ВТБ.
"Тема забинтованной фигуры меня интересовала давно. Она начинается с мумий Древнего Египта, продолжается в "Воскрешении Лазаря" в русской иконе и изначально была связана с ритуалами. В современном мире это может быть результатом болезни художника или быть художественным приемом, как у Христо, который упаковал Рейхстаг", — рассказывает Михаил Шемякин.
Творческое исследование на тему пеленания в искусстве стало очередным проектом программы "Воображаемый музей. Антология форм", которая включает в себя огромное количество научных материалов, собранных и систематизированных Шемякиным за последние 50 лет. Это уникальная коллекция образов и символов, созданных различными художниками в разные эпохи, позволяет по-новому взглянуть на мировую историю искусств. Тематические выставки, посвященные, казалось бы, тривиальным моментам (например, ранее "Воображаемый музей" уже представлял такие темы как "Шар в искусстве", "Рука в искусстве", "Башмак в искусстве" и многие другие) на деле позволяют увидеть, как один художественный прием становится носителем идей разного масштаба, как зрительское восприятие зависит от исторического и культурного контекста, и как образ меняется вместе с обществом и временем.
Тема новой выставки — пеленание и бинтование — в культуре и искусстве имеет многовековую историю. На заре своего существования образ забинтованной фигуры обладал преимущественно сакральным значением и использовался для изображения погребальных ритуалов.
Современные художники используют прием с пеленанием и в далеком от сакрального значении. Зачастую это попытка скрыть некий образ под тканью, тем самым сделав его более таинственным и символичным. Самое масштабное воплощение эта идея получила у американского скульптора Христо Явашева, прославившегося вместе со своей женой Жанной-Клод де Гийебон работами, в которых они "пеленали" самые различные объекты: от пишущей машинки и автомобиля до здания Рейхстага.
Глядя на контуры некой фигуры, сокрытой от глаз, внутри возникают самые разные чувства: страх неизведанного, притаившегося за пеленой, и предвкушение восторга от прикосновения к чему-то мистическому; воспоминания о боли и болезни и надежда на возрождение; протест против ограничений и оков и уважение к чужой тайне, к некому таинству, которое может происходить за созданной художником пеленой. Все многообразие образов на данную тему и попытался представить в своем новом исследовании автор проекта Михаил Шемякин.
Работы современных авторов для выставки "Пеленание, бинтование, укутывание в искусстве" отбирались на конкурсной основе. В частности, одновременно с открытием экспозиции можно будет увидеть инсталляции Алены Коган и Валентина Коржова, графическую серию "Фантомные боли" Олега Ильдюкова и объекты Urban mummy Марии Ивановой. Всего же было отобрано 13 проектов, которые на протяжении выставки будут сменять друг друга, по-новому развивая и иллюстрируя главную тему. Также в рамках экспозиции пройдет серия спектаклей на тему "Пеленание, бинтование, укутывание в искусстве".
Для самого Михаила Шемякина этот год стал юбилейным — 4 мая известному художнику и скульптору исполнилось 75 лет. Его работы ценят по всему миру, а скульптуры мастера украшают Москву, Лондон, Венецию, Нью-Йорк. В петербургском Центре Михаила Шемякина в течение года состоится целая серия юбилейных выставок, организованных при поддержке банка ВТБ.
"Это интересный и важный опыт для нас, ведь по большому счету это глобальный проект длиною в год. Мы рады, что оказались причастны к такой сложной и кропотливой работе. Выставка "Пеленание, бинтование, укутывание в искусстве" стала первым проектом из серии "Воображаемый музей", который мы поддержали", — рассказал Александр Ерофеев, начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ.
Увидеть выставку "Пеленание, бинтование, укутывание в искусстве" можно будет с 18 мая по 7 октября 2018 года в Центре Михаила Шемякина в Петербурге.
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