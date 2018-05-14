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Футбол-2018 29 минут назад
Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан сыграет за сборную Перу на чемпионате мира
Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека назвал имена футболистов, которые выступят на чемпионате мира. В числе 23 игроков, вошедших в заявку, присутствует нападающий Джефферсон Фарфан, ставший чемпионом России в составе "Локомотива".
Аргентинский специалист Рикардо Гарека определился с окончательным составом южноамериканской команды. Среди тех, кто выступит на российских полях, находится и нападающий Паоло Герреро, недавно отбывший наказание за нарушение антидопинговых правил. Важная роль отводится нападающему "Локомотива" Джефферсону Фарфану.
Полностью состав сборной Перу выглядит следующим образом: Вратари: Педро Гальесе ("Веракрус"), Хосе Карвальо ("Университарио"), Карлос Каседа ("Университарио"). Защитники: Луис Абрам ("Велес Сарсфилд"), Луис Адвинкула ("Лобос БУАП"), Мигель Араухо ("Альянса Лима"), Альдо Корсо ("Университарио"), Нильсон Лойола ("Мельгар"), Кристиан Рамос ("Веракрус"), Альберто Родригес ("Атлетико Хуниор"), Андерсон Сантамария ("Пуэбла"), Мигель Трауко ("Фламенго"). Полузащитники: Педро Акино ("Лобос БУАП"), Вильдер Картахена ("Веракрус"), Кристиан Куэва ("Сан-Паулу"), Эдисон Флорес ("Ольборг"), Паоло Уртадо ("Витория"), Серхио Пенья ("Гранада Б"), Анди Поло ("Портленд Тимберс"), Ренато Тапиа ("Фейеноорд"), Йосимар Йотун ("Орландо Сити"). Нападающие: Паоло Герреро ("Фламенго"), Андре Каррильо ("Бенфика"), Рауль Руидиас ("Морелия"), Джефферсон Фарфан ("Локомотив").
Сборная Перу пробилась в финальную часть чемпионата мира впервые с 1982 года. Перуанцы сыграют в группе С, а их соперниками станут сборные Дании (16 июня, Саранск), Франции (21 июня, Екатеринбург) и Австралии (26 июня, Сочи).
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