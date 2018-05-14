Актер Борис Клюев борется с раком легких

В последнее время в ряде СМИ появились сообщения о том, что у народного артиста России Бориса Клюева обнаружились большие проблемы со здоровьем. Владимир Бейлис — режиссер Малого театра, в котором служит Клюев, подтвердил эту информацию.

Телеканалу НТВ он сообщил о том, что у артиста диагностировали рак легких. При этом режиссер не уточнил, когда именно был поставлен этот диагноз, и как Борис Клюев чувствует себя сейчас.

Бейлис также добавил, что актер проходит все необходимые процедуры и, несмотря на болезнь, продолжает играть в театре.

В начале мая 73-летнего Бориса Клюева доставили в одну из московских клиник для проведения курса химиотерапии. По словам медиков, состояние звезды сериала "Воронины" оценивается как стабильное, сообщает Life.

Борис Клюев сыграл более ста ролей в театре и кино. В последние годы он более всего известен телезрителям по роли в сериале "Воронины".