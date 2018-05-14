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14 мая 201812:20

Выручка "Галс-Девелопмент" за год выросла на 105%

Компания "Галс-Девелопмент" и ее дочерние предприятия ("Группа") объявили консолидированные финансовые результаты своей деятельности за 2017 год, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. "Галс-Девелопмент" — одна из крупнейших диверсифицированных компаний на рынке недвижимости России.

Чистая прибыль группы за год составила 3,6 миллиарда рублей. Консолидированная выручка за год — 57,3 миллиарда рублей. По сравнению с выручкой в размере 27,9 миллиарда рублей за 2016 год рост составил 105%, в том числе:

- реализация недвижимости, предназначенной для продажи, — 28,5 миллиарда рублей против 20,6 миллиарда рублей в 2016 году (рост составил 38,3%). Увеличение выручки от реализации недвижимости связано с завершением строительства и вводом в эксплуатацию второй очереди ЖК "Наследие" и Башни 1 в составе МФК "IQ – квартал";

- реализация объектов инвестиционной недвижимости (Башня 2 в составе МФК "IQ-квартал", офисные площади в составе БЦ SkyLight) – 23,3 миллиарда рублей;

- сдача в аренду коммерческой недвижимости – 4,4 миллиарда рублей.

В течение 2017 года группа погасила задолженность по кредитам в размере 28 миллиардов рублей, что привело к снижению долговой нагрузки на 20%.

"Благодаря профессиональной работе команды, поддержке нашего акционера банка ВТБ, диверсификации портфеля проектов и реализации коммерческих объектов, компания "Галс-Девелопмент" добилась высоких финансовых показателей в 2017 году и второй год показывает прибыль по МСФО", — отметил президент "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин.

По его словам, в этом году перед компанией не менее амбициозные задачи. Планируется развивать новые площадки в Москве и Петербурге. Сейчас в стадии проектирования сегодня находится более 600 тысяч квадратных метров.

"Приоритетным для нас является повышение стоимости наших активов, реализация объектов коммерческой недвижимости и инвестиции в строительство объектов высокого класса", — сказал Калинин.

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