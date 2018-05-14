Такого половодья в Якутии не было 30 лет: эвакуированы более тысячи человек

В Якутии из сел, которые попали в зону подтопления, эвакуировали более 1 тысячи человек. Режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в трех районах республики. Но уровень воды в реке Алдан продолжает подниматься. Если ледовая обстановка сохранится, в зоне паводка окажутся еще четыре населенных пункта.

Все новые районы Якутии объявляют зоной бедствия. Ледовые заторы растянулись на сотни километров. Вода поднимается стремительно. Самая сложная ситуация сейчас на реке Алдан.

В Амгинском районе уровень воды поднимался почти до полутора метров. Такого половодья здесь не было 30 лет.

В затопленных селах перебои со светом и связью. Повреждена опора линии электропередачи, которая снабжает села электричеством. Провода в воде, поэтому восстановить подачу тока пока невозможно. Чтобы избежать жертв, спасатели на вертолетах эвакуируют население.

В воде Эльдикан, Кюпцы и Эжанцы. Подтоплено 677 подворий и почти 300 жилых домов. Всему виной ледоход. Сейчас лед безуспешно пытаются подорвать.

Ниже по течению от поселка Кюпцы уровень воды удалось немного снизить, но лед все еще стоит. У села Эжанцы вода по-прежнему прибывает. В пострадавший район доставляют необходимые грузы.

В ближайшие сутки к районам, где сохраняется напряженная паводковая ситуация могут добавиться еще и пригороды Якутска. Благополучно миновавший столицу региона ледоход остановился у Кангаласского мыса, где обычно образуются заторы. Вода поднимается и подтапливает пойменную часть Лены. Спасатели обратились с призывом к охотникам немедленно покинуть низины.