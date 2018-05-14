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14 мая 201812:00

Полицейский вступил в противоборство с черепахой на дороге

Facebook/Township of Hamilton Police Department

Полицейский из Гамильтона, что в американском штате Нью-Джерси, испытал себя в качестве тореадора, избрав в качестве противника не быка, а разгневанную каймановую черепаху, сообщает NBC10. Камера регистратора запечатлела схватку человека с рептилией.

Сержанта Кристофера Робелла вызвали обеспокоенные водители, которым черепаха частично перекрыла дорогу. Страж порядка сначала попытался голыми руками удалить препятствие с проезжей части, но оно оказало сопротивление и чуть не откусило служителю закона палец.

Дабы не рисковать понапрасну жизнью, последний вытащил из автомобиля щит, обычно используемый во время разгона демонстраций, и с его помощью медленно, но верно "уговорил" то и дело щелкавшую пастью рептилию проследовать на обочину.

Известные своей агрессивностью каймановые черепахи широко распространены на территории штата Нью-Джерси. В случае опасности животное, чей вес может достигать 15 килограммов, резко выбрасывает голову на длинной шее и больно кусается.

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