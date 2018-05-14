Тема:
Исследование Марса и его спутников орбитальными аппаратами и марсоходами 1 час назад
НАСА решило запустить на Марс вертолёт
Агентство НАСА объявило, что миссия Mars 2020 отправит на Красную планету не только ровер, но и вертолёт. Это будет первый в истории запуск летательного аппарата тяжелее воздуха в атмосфере другой планеты.
Напомним, что вне Земли использовались аэростаты (в небе Венеры), но не самолёты и вертолёты. Хотя понятно, что и сейчас речь о гигантской "земной" машине не идёт.
Разработка аппарата началась ещё в 2013 году. Теперь же инженеры готовы озвучить основные параметры миссии и сроки запуска. Так, планируется, что миссия стартует в июле 2020 года и достигнет Красной планеты в феврале 2021 года.
Согласно проекту, вертолёт не будет отличаться габаритами. Его масса составит всего 1,8 килограмма, а размером он будет примерно с бейсбольный мяч. Зато двойной винт миниатюрного "воздухоплавателя" будет вращаться со скоростью 3000 оборотов в минуту, что примерно в 10 раз превышает аналогичный показатель для земных летательных аппаратов.
Такие скорости нужны, потому что атмосфера Марса очень разрежена. Её плотность у поверхности Красной планеты примерно соответствует высоте в 30 километров над Землёй. Для сравнения: вертолёты никогда не поднимались выше 12 километров с небольшим.
"Чтобы заставить его летать при такой низкой плотности атмосферы, нам пришлось тщательно всё изучить, сделать его максимально лёгким и настолько мощным, насколько это возможно", – объясняет менеджер проекта Мими Аун (Mimi Aung).
Энергией аппарат снабдят солнечные батареи, заряжающие литиево-ионный аккумулятор. Также вертолёт оснащён обогревателем, который не даст ему выйти из строя холодными марсианскими ночами.
Когда аппарат опустится на Марс, будет выбрана подходящая стартовая площадка, и дрон будет помещён на неё. Затем ровер переместится на безопасное расстояние. После разного рода тестов и испытаний с Земли последует команда на взлёт.
Разумеется, диспетчеры не смогут в реальном времени управлять полётом, находясь на расстоянии в несколько световых минут. Поэтому инженеры заранее загрузят в память аппарата программу полёта и предоставят управление компьютеру.
Сначала вертолёт планируется просто поднять на три метра над поверхностью, оставить парить 30 секунд и посадить обратно. Если всё пройдёт хорошо, дальность полёта будет постепенно увеличиваться. За 30 дней дрон совершит до пяти рейсов максимальной дальностью в несколько сотен метров.
Основная задача аппарата проста: выжить в атмосфере Марса. Если вертолёт хорошо покажет себя, это откроет дорогу следующим миссиям, которые будут вооружены научными приборами.
Собственно научными исследованиями займётся ровер, о котором "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) неоднократно рассказывали. Мы говорили как о ранних этапах разработки, так и о ставших позднее известными подробностях и даже о выборе места посадки.
Напомним, что ранее мы писали о других проектах летательных аппаратов для изучения тел Солнечной системы. Так, мы рассказывали о "марсианских пчёлах" и мультикоптере для атмосферы Титана.
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