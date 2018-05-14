Большинство болельщиков "Зенита" хотят видеть главным тренером Семака

После того, как итальянский специалист Роберто Манчини покинул пост главного тренера "Зенита", руководство клуба из Санкт-Петербурга приступило к поискам нового наставника. На странице "Зенита" в соцсети был проведен опрос болельщиков – кого бы они хотели видеть в роли главного тренера.

60% болельщиков отдали предпочтение бывшему игроку клуба Сергею Семаку, возглавляющему "Уфу". Семак входил в тренерский штаб Андре Вилла Боаша и исполнял обязанности главного тренера во время дисквалификации португальца. В недавно завершившемся чемпионате "Уфа" под руководством Семака заняла шестое место и завоевала путевку в Лигу Европы.

Второе место в опросе занял итальянец Маурицио Сарри из "Наполи" (20,5%). На третьем месте португалец Паулу Фонсека из "Шахтера" (6,5%). Четвертое и пятое место занял аргентинцы – возглавляющий сборную страны Хорхе Сампаоли (6%) и главный тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо (3,9%).