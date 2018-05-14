РЛФ ФЕСТ объединил любителей футбола и артистов

Любительские команды в разных возрастных категориях были разбиты на группы и играли потоками. Из каждой группы выходили лучшие команды, которые потом встречались друг с другом по олимпийской системе.

Встречи проходили по мини-футбольным правилам в формате двух таймов по 5 минут с неограниченным количеством замен. Каждая команда могла заявить не более восьми игроков. В перерывах между матчами футболисты могли сразиться в кибер-футбол на приставке, поиграть в любимую игру в костюмах сумоистов и послушать выступления звезд российской эстрады: групп Pizza и "Градусы", Елены Темниковой, GAZIROVKA, Юлианны Карауловой, Руслана Масюкова.

По словам гендиректора дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Департамента физической культуры и спорта Москвы Александра Полинского, в турнире приняли участие более 2000 человек и около 300 любительских команд в трех возрастных группах: от 16 до 19, от 19 до 21 и от 21 и старше.

"Играя в футбол и понимая футбол, благодаря РЛФ ФЕСТ, люди привыкают цивилизованно смотреть и разбираться в том, что происходит на поле, проявляется профессиональный интерес к виду спорта, заинтересованность к процессу игры. В моем детстве таких полей не было, мы во дворах в футбол играли. Сейчас любители могут централизованно играть в турнирах, и это важно. Появляются ли из этих турниров профессиональные футболисты? Раньше из дворовых команд появлялись, а теперь это, скорее всего, не так реально. Все перспективные игроки уже «на карандаше» у специалистов и в большей степени все профессионально занимаются в спортивных школах", — рассказал Полинский.

На торжественной церемонии награждения Кремлевский почетный караул вынес на сцену точную копию "Золотого мяча", врученного в 1963 году легендарному вратарю Льву Яшину. Победители и призеры в каждой из категорий получили большой позолоченный Кубок РЛФ и медали из рук посла FIFA чемпионата мира по футболу 2018 от Ростова-на-Дону Виктории Лопыревой.