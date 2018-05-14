РЛФ ФЕСТ объединил любителей футбола и артистов
Любительские команды в разных возрастных категориях были разбиты на группы и играли потоками. Из каждой группы выходили лучшие команды, которые потом встречались друг с другом по олимпийской системе.
Встречи проходили по мини-футбольным правилам в формате двух таймов по 5 минут с неограниченным количеством замен. Каждая команда могла заявить не более восьми игроков. В перерывах между матчами футболисты могли сразиться в кибер-футбол на приставке, поиграть в любимую игру в костюмах сумоистов и послушать выступления звезд российской эстрады: групп Pizza и "Градусы", Елены Темниковой, GAZIROVKA, Юлианны Карауловой, Руслана Масюкова.
По словам гендиректора дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Департамента физической культуры и спорта Москвы Александра Полинского, в турнире приняли участие более 2000 человек и около 300 любительских команд в трех возрастных группах: от 16 до 19, от 19 до 21 и от 21 и старше.
"Играя в футбол и понимая футбол, благодаря РЛФ ФЕСТ, люди привыкают цивилизованно смотреть и разбираться в том, что происходит на поле, проявляется профессиональный интерес к виду спорта, заинтересованность к процессу игры. В моем детстве таких полей не было, мы во дворах в футбол играли. Сейчас любители могут централизованно играть в турнирах, и это важно. Появляются ли из этих турниров профессиональные футболисты? Раньше из дворовых команд появлялись, а теперь это, скорее всего, не так реально. Все перспективные игроки уже «на карандаше» у специалистов и в большей степени все профессионально занимаются в спортивных школах", — рассказал Полинский.
На торжественной церемонии награждения Кремлевский почетный караул вынес на сцену точную копию "Золотого мяча", врученного в 1963 году легендарному вратарю Льву Яшину. Победители и призеры в каждой из категорий получили большой позолоченный Кубок РЛФ и медали из рук посла FIFA чемпионата мира по футболу 2018 от Ростова-на-Дону Виктории Лопыревой.
Сейчас
Кудрин согласился на пост председателя Счетной палаты
Картина дня
-
Теракт в Париже:чеченец набросился на прохожих с кухонным ножом
- США подталкивают Иран к созданию ядерной бомбы
- Победительница "Евровидения" призналась в любви к себе
- Рамзан Кадыров стал волонтером
- Ушел из жизни актер и режиссер Баадур Цуладзе
Самое читаемое
-
Жестоко зарезана миллиардерша Анастасия Лашманова
- В США признали, что "Ураны" способны изменить расклад сил
- Стало известно, кто заставил детей взорваться в трех церквях
- "Маши больше нет": дочь актрисы Шверубович сообщила о ее кончине
- На Урале за взятку задержан Михаил Астахов
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan представлен официально
- В России могут амнистировать тысячи нарушителей
- Седан "Кортеж": первое фото салона
- В России власти хотят "очиповать" автомобильные номера
Экономика
-
Почему надежды на рост экономики не оправдываются?
- Далеко ли российскому ЖКХ до блокчейна?
- Выручка "Галс-Девелопмент" за год выросла на 105%
- РФ введет уголовное наказание за исполнение санкций
- Из диджея в президенты: кем работали политики раньше
- Либерализация валютного контроля: каковы выгоды?
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
США запустили новые санкции против Ирана
- Защитники русского языка оказались фигурантами уголовного дела
- Аферисты добрались до медицинских карт
Москва 24
-
Спецслужбы предотвратили теракт, готовившийся на акции "Бессмертный полк"
- Школьница потеряла сознание и умерла во время урока физкультуры
- Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО
- Мужчина устроил резню из-за парковки на востоке Москвы
- Фермеры выбрасывают трупы телят рядом с жилыми домами
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Uber показала прототип аэротакси
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Пьяную виновницу аварии чуть не линчевали пострадавшие
- Ответственность за жизнь: агрегаторов такси выведут из тени
- Смертельная пластика: пациентки "Медланжа" продолжают умирать
- Счетчик или штраф: как не впустить домой самозванцев
- Поликлиника на дом: в Москве заработала патронажная служба
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Животные умеют мысленно проигрывать события из прошлого
- Больше достижений: робот Atlas бегает в парке, перепрыгивая препятствия
- Дрессированный паук прыгает по команде и помогает в разработке новых роботов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо