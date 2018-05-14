Амурчанин перепугал уснувших на рабочем месте полицейских

Житель Амурской области застукал двух инспекторов ДПС за сном во время несения служба. Из объятий Морфея он вырвал их с помощью обсценной лексики, рискуя нарваться на штраф или уголовное преследование. Впрочем, дело обернулось так, что теперь сами полицейские и их руководство понесут наказание.

Эти кадры были сделаны ранним утром в городе Свободный: мужчина подошел к патрульному автомобилю, на разложенных передних креслах которого крепко спали инспекторы. Приближения незнакомца они не заметили, хотя тот долго ходил вокруг машины. В конце концов автор ролика самостоятельно разбудил сотрудников ДПС с помощью громкого крика. Напуганные полицейские быстро выпрыгнули из салона, но о том, что произошло далее, остается только догадываться — запись обрывается.

Не исключено, что действия мужчины могли бы трактовать в уголовном ключе, как это едва не произошло в случае с Ислямом Маликовым, который 6 мая шутки ради пронес полицейского по вестибюлю станции "Сухаревская" столичной подземки. Однако в пресс-службе регионального управления МВД отметили, что к строгой дисциплинарной ответственности привлеку спавших сотрудников и их руководителей. При этом подавляющее большинство пользователей встали на сторону стражей порядка, упирая на то, что усталость на работе может настигнуть каждого.