Кудрин согласился на пост председателя Счетной палаты

Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин согласился занять пост председателя Счетной палаты России.

В понедельник президиум фракции "Единая Россия" встретился в Госдуме с Кудриным. Один из участников заседания сообщил РИА Новости, что Кудрин дал согласие на выдвижение своей кандидатуры.

В четверг стало известно, что Кудрину предложили возглавить Счетную палату. Его представитель заявил, что предложение стало достаточно неожиданным, а сам экс-министр его пока обдумывает.

Сейчас Счетную палату возглавляет Татьяна Голикова. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ей стать вице-премьером и заняться "сферой, связанной с реализацией социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения и здравоохранения".

Председатель Счетной палаты РФ назначается на шесть лет. Госдума предлагает президенту не менее трех кандидатов, из которых он выбирает одного и вносит на утверждение в нижнюю палату парламента. Если ни одна из предложенных кандидатур президента не устраивает, то он может выдвинуть иного претендента.