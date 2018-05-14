Песков прокомментировал возможную отставку Суркова
В Кремле не предвосхищают кадровых решений в связи с информацией об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ, передает "Интерфакс".
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле никогда не предвосхищают каких-то кадровых решений. "Сообщаем о подписанных указах по мере их поступления. Кадровые решения мы никогда не анонсируем", — сказал он.
На вопрос о том, есть ли смысл ждать изменения политики Кремля по вопросу Донбасса в случае ухода Суркова со своего поста, Песков ответил, что подобная виртуальная постановка вопроса вряд ли уместна.
"Я хочу просто напомнить, что у нас не госслужащие определяют внешнюю политику, а президент РФ, и внешняя политика президента остается последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной", — ответил Песков.
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