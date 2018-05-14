Наталия Гарт переизбрана президентом Федерации санного спорта России

В Москве проходит отчетно-перевыборная конференция Федерации санного спорта России. Возглавляющая организацию с 2012 года Наталия Гарт переизбрана на новый президентский срок.

Наталия Гарт заняла поста президента Федерации санного спорта России в 2012 году после смерти ее супруга Леонида Гарта. В том же году она была избрана президентом организации и успешно руководит отечественным санным спортом.

Наталия Гарт была единственным кандидатом на президентский пост. Кроме того, она выдвинута в члены исполкома Международной федерации санного спорта (FIL), где она работает с 2014 года. Выборы нового состава исполкома пройдут на очередном конгрессе международной федерации, который пройдет в Братиславе с 15 по 17 июня.