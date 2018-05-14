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Ядерная программа Ирана 22 минуты назад
Иранская ядерная сделка без США: Лавров призвал отстаивать интересы сообща
Законные интересы каждого из участников иранской сделки по атому необходимо отстаивать сообща. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Переговоры прошли в Москве.
Около полутора часов продолжались переговоры на Смоленской площади. В составе иранской делегации — высокопоставленные чиновники из политического и экономического блока. В Москву Джавад Зариф прилетел сразу из Пекина, где накануне прошла его встреча с министром иностранных дел Китая.
В повестке всех переговоров один вопрос — новая реальность ядерной сделки. Теперь без США. Вашингтон восстанавливает санкции, действие которых было приостановлено после договоренностей 2015 года, и вводит новые экономические ограничения. Как защитить интересы Ирана — сейчас это одна из первых тем в повестке.
"Совместный всеобъемлющий план действий был создан для соблюдения баланса интересов Ирина, Европы и США. И после выхода США, конечно же, этот баланс подрывается. Надо посмотреть, каким образом мы можем обеспечить интересы иранского народа", — говорит министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.
Кроме того из-за решения Дональд Трампа сейчас нарастает конфликт между США и Европой. Бывший директор ЦРУ Майкл Хайден в интервью еженедельнику "Шпигель" заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном грозит подорвать трансатлантические отношения. Ранее стало известно, что посол США в Германии потребовал, чтобы немецкие компании прекратили деятель носить в Иране. Это несмотря на то, что все участники сделки уже подтвердили приверженности соглашению 2015 года и теперь намерены отстаивать свои законные интересы.
"Я прекрасно понимаю стремление Ирана обеспечить свои законные интересы. Отмечу, что и у РФ, и у других участников сделки — Китая, европейских стран — есть законные интересы, которые закреплены в этой договоренности. Поэтому нам нужно сообща отстаивать законные интересы каждого из нас", — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия неоднократно указывала на необходимость сохранить соглашение по Ирану, подчеркивала значение для региональной стабильности и поддержания режима нераспространения оружия массового уничтожения. С аналогичными заявлениями выступали и лидеры Франции Германии Великобритании и Китая. Накануне состоялся телефонный разговор президента Ирана с премьер министром Великобритании. На завтра уже назначены и личные встречи главы иранского МИД с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.
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