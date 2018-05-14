Корейцы назвали расширенный состав сборной на чемпионат мира

Главный тренер сборной Южной Кореи Шин Тхе Ен назвал имена 28 футболистов, которые вошли в расширенный состав команды для участия в чемпионате мира. После двух контрольных матчей станут известны 23 игрока, которые приедут в Россию.

Среди тех, кто вошел в расширенный состав южнокорейской сборной, главная звезда нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. Расширенный состав сборной Кореи выглядит следующим образом: вратари: Ким Сын Гю ("Виссел Кобе", Япония), Ким Чжин Хен ("Сересо Осака", Япония), Чо Хюн У ("Тэгу"); защитники: Ким Ен Гвон ("Гуанчжоу Эвергранд", Китай), Чан Хен Су ("Токио", Япония), Чон Сын Хен ("Саган Тосу", Япония), Юн Ен Сон ("Соннам"), Квон Кен Вон ("Тяньцзинь Цюаньцзянь", Китай), О Бан Сук, Ли Ен (оба – "Чеджу Юнайтед"), Ким Джин Су ("Чонбук"), Ким Мин У, Хон Чул (оба – "Санджу Санму"), Пак Чу Хо ("Ульсан Хендэ"), Ко Е Хан ("Сеул"); полузащитники: Ки Сон Ен ("Суонси ", Уэльс), Чон У Ен ("Виссел Кобе", Япония), Квон Чхан Хун ("Дижон", Франция), Чу Се Джон ("Асан Мугунхуа"), Ку Джа Чхоль ("Аугсбург", Германия), Ли Джэ Сон ("Чонбук"), Ли Сын У ("Верона", Италия), Мун Сон Мин ("Инчхон Юнайтед"), Ли Чхон Ен ("Кристал Пэлас", Англия); нападающие: Ким Син Ук ("Чонбук"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", Англия), Хван Хи Чхан ("Зальцбург", Австрия), Ли Гын Хо ("Канвон").

28 мая сборная Южной Кореи сыграет с клубом "Тэгу", а 1 июня – со сборной Боснии и Герцеговины. После этого Шин Тхе Ен назовет окончательный состав. На групповом этапе корейцы сыграют со сборными Швеции (18 июня), Мексики (23 июня) и Германии (27 июня).