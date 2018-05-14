Комплекс Наполеона: действительно ли невысокие мужчины более агрессивны?

Широко распространено мнение, что невысокие мужчины ведут себя более агрессивно, дабы компенсировать недостаток роста. О так называемом комплексе Наполеона говорят уже давно, тем не менее существует мало подтверждающих доказательств такого поведения.

Между тем недавно учёные из Амстердамского свободного университета провели небольшой эксперимент и выяснили, что низкорослые мужчины были более агрессивны в игре, в которой требовалось обмениваться деньгами.

Исследователи пригласили к участию в психологическом тесте "Диктатор" (Dictator Game) 42 человека разного роста. Подобная игра позволяет проверить, насколько справедливо люди относятся к другим.

Согласно правилам, в игре принимают участие два человека, одному из них выдаётся определённая сумма. Часть денег участник должен оставить себе, а часть – отдать оппоненту.

Специалисты разделили добровольцев на пары. Участники успели увидеть друг друга, а, следовательно, и оценить до самой "схватки". Затем мужчин отвели в отдельные комнаты.

Как уже отмечалось выше, каждому участнику выдавали небольшие суммы денег в виде 18 жетонов. Затем участников спрашивали, сколько бы они хотели сохранить себе и сколько они готовы отдать оппоненту.

Невысокие люди (1,7 метра) в среднем сохраняли себе 14 жетонов, а самые высокие мужчины в эксперименте (два метра) оставляли себе только девять жетонов. Напомним, что мужчины из Нидерландов, Хорватии и Черногории, как правило, считаются самыми высокими людьми на планете.

Но стоило учёным ввести угрозу последствий, как невысокие мужчины переставали вести себя агрессивно. Под угрозой последствий понимается, что оппонент, недовольный обменом, мог попросить ведущего забрать все деньги себе.

По мнению авторов работы, исследование явно показывает, что комплекс Наполеона действительно существует.

"Вероятно, невысоким мужчинам выгодно проявлять себя таким образом, поскольку у них меньше возможностей для получения ресурсов", — говорит изданию The New Scientist ведущий автор исследования Джилл Кнапен (Jill Knapen).

И действительно, высокий рост даёт ряд преимуществ: легко доставать вещи с верхней полки, вкручивать лампочки без табуретки, не стоять на цыпочках на концерте и не только. Также рост имеет значение в отношениях. Выяснилось, в современном мире в большинстве своём, как и много лет и веков назад, женщины предпочитают встречаться с мужчинами выше себя.

Более того, другие исследования показали, что высокие люди являются более состоятельными и успешными на работе. Так, исследование 2004 года показало, что высокие люди зарабатывают больше других.

Впрочем, некоторые полагают, что высокий рост неблаготворно влияет на продолжительность жизни. Другое исследование показало, что у высоких мужчин чаще развивается агрессивная форма рака предстательной железы.

Результаты новой работы представлены в научном издании Association for Psychological Science.

К слову, ранее выяснилось, что агрессия и секс неразрывно связаны в мужском мозге.