Телезрители назвали "Вести недели" лучшей аналитической передачей

Россияне считают "Вести недели" с Дмитрием Киселевым лучшей аналитической передачей на телевидении, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение". Об этой же программе знают более половины опрошенных – 52%.

"Вести недели" также смотрят чаще всего. Отвечая на вопрос "Какие из перечисленных еженедельных аналитических передач вы смотрели хотя бы раз за последние два-три месяца?", эту программу назвало большинство респондентов – 42%.

Самым популярным у россиян стал Первый канал – его смотрят 46% участников опроса. На втором месте "Россия 1", на третьем – НТВ.

Новости – самая востребованная телепрограмма у граждан РФ. Люди смотрят телевизор, в первую очередь, чтобы лучше ориентироваться в текущих событиях в стране. При этом новости время от времени у большинства опрошенных вызывают недоверие: у 41% редко, у 24% — часто.

Треть опрошенных допускают, что могут отказаться от телевидения в пользу других источников информации, 56% исключили такую возможность.