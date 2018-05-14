На посту председателя Счетной палаты Кудрин будет бороться с коррупцией

Алексей Кудрин согласился на предложение возглавить Счетную палату.

"Я поблагодарил фракцию "Единая Россия" за выдвижение моей кандидатуры, дал согласие на то, чтобы баллотироваться на пост председателя Счетной палаты", — сказал Кудрин по итогам встречи с президиумом фракции.

Как сообщает "Интерфакс", Кудрин обозначил свои основные задачи на посту главы Счетной палаты. По его словам, это, прежде всего, повышение эффективности расходования бюджетных ресурсов, а также выполнение "национальных целей, стратегических документов нашей страны".

"Счетная палата должна, в том числе, отвечать на вопрос, почему что-то получается, а что-то нет, что нужно менять", — рассказал Кудрин.

Он отметил, что готов совершенствовать и сами методы контроля, которые повысят его эффективность. Еще одной своей задачей он назвал снижение коррупции в финансовой сфере. Кудрин подчеркнул, что борьбу с коррупцией нужно совершенствовать, в том числе предотвращать ее. В частности нужно создавать "финансовые механизмы, которые не допускают сегодня коррупции".