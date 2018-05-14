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Футбол-2018 6 минут назад
14 мая 201813:47
Вратарь "Спартака" Селихов успешно прооперирован в Риме
Вратарь "Спартака" и сборной России Александр Селихов прооперирован в римской клинике по поводу разрыва ахиллова сухожилия. Из-за этого повреждения 24-летний футболист будет вынужден пропустить чемпионат мира.
Операция прошла успешно. Александр выложил фотографию из больничной палаты в своей социальной сети. "Чувствую себя хорошо, — приводит слова Селихова "Спорт-Экспресс". — Всем огромное спасибо за теплые слова и поддержку. Близкие рядом и это важно".
В прошлом сезоне Александр Селихов сыграл в 30 матчах за "Спартак" Он был кандидатом на попадание в заявку сборной России на чемпионат мира, но травма лишила его этой возможности.
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