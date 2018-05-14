Вратарь "Спартака" Селихов успешно прооперирован в Риме

Вратарь "Спартака" и сборной России Александр Селихов прооперирован в римской клинике по поводу разрыва ахиллова сухожилия. Из-за этого повреждения 24-летний футболист будет вынужден пропустить чемпионат мира.

Операция прошла успешно. Александр выложил фотографию из больничной палаты в своей социальной сети. "Чувствую себя хорошо, — приводит слова Селихова "Спорт-Экспресс". — Всем огромное спасибо за теплые слова и поддержку. Близкие рядом и это важно".

В прошлом сезоне Александр Селихов сыграл в 30 матчах за "Спартак" Он был кандидатом на попадание в заявку сборной России на чемпионат мира, но травма лишила его этой возможности.