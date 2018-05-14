Жара пришла в московский регион
В столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. В городе по-летнему жарко и сухо, так что велик риск возникновения пожаров. Сегодня в течение дня воздух может прогреться до плюс 28, что больше соответствует началу июля. Надолго ли тепло задержится в Москве, и какой прогноз дают синоптики на ближайшие дни?
Жаркая и солнечная погода в Москве, похоже, твердо заняла свои позиции. Горожане и гости столицы тянутся к фонтанам и водоемам. В парке "Музеон" уже с утра много любителей спорта и тех, кто пришел просто прогуляться.
По прогнозам синоптиков, воздух сегодня прогреется до 26 градусов. Возможно, будет побит температурный рекорд мая: максимум был установлен второго числа, когда столбик термометра закрепился на отметке 27,9 градуса со знаком плюс. К пришедшей в столицу жаре москвичи и гости города относятся по-разному. Большинство, конечно, рады таким уже летним дням, а кому-то палящее солнце уже надоело.
— Очень жарко, мне не нравится — я уехала с юга в Москву, чтобы не было летом жарко.
— Погода очень хорошая, повезло прямо, май теплый!
— Почему тянет в парки?
— Потому, что тут красиво — вода, цветы, растения.
На выходные из-за палящего солнца и отсутствия осадков спасатели объявили желтый уровень опасности из-за возможности возникновения пожаров. Пока таковых в столичном регионе зафиксировано не было. Сегодня этот желтый уровень опасности продлили еще на сутки. Дожди к нам придут только завтра — ненадолго. Уже в среду тучи разойдутся, и опять установится летняя и жаркая погода.
"К вечеру среды уже погода наладится. Что касается температуры, то она по-прежнему высока, в дневные часы — плюс 22-25 градусов. В четверг, скорее всего, обойдется без осадков, а в пятницу ждем новый фронтальный раздел со своей порцией грозовых облаков. Так что погода вполне летняя, с высокими температурами, с освежающими ливнями и грозами", — рассказала ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Елена Волосюк.
В целом нам обещают достаточно теплую погоду на вторую половину мая. Днем на этой неделе воздух будет прогреваться в среднем до 25 градусов, ночью температура будет опускаться до 8-10 градусов. Завтра и в субботу ожидаются ливни и грозы.
В столичный регион пришло настоящее лето. Это радует: ведь ровно год назад в это время шел мокрый снег.
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