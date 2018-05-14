Вели себя корректно, близко не подлетали. Отечественные военные рассказали о встрече Ту-95 с F-22

Два американских истребителя F-22А, которые сопровождали российские боевые самолеты над Тихим океаном, не подлетали ближе 100 метров, вели себя корректно, никакой агрессии не проявляли. В общей сложности, американские машины следовали за россиянами 48 минут, рассказал газете "Красная Звезда" командир группы стратегических ракетоносцев Ту-95МС Александр Манягин.

Военные добавили, что обычно иностранные боевые самолеты действуют гораздо активнее. Российских стратегов могут по очереди сопровождать до пяти разных групп истребителей ВВС Японии, Южной Кореи или Штатов. Но в этот раз иностранные военные ограничились парой американских F-22А. Зато, отметил командующий дальней авиацией России Сергей Кобылаш, отечественные радиолокационные станции смогли заранее обнаружить малозаметные истребители США и предупредить о них экипажи Ту-95МС.

Напомним, 11 мая группа самолетов российских ВКС провела патрулирование Северного ледовитого океана, Охотского и Берингова морей. В нем участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные Ту-142. А эскорт им обеспечивали высотные перехватчики МиГ-31 и многоцелевые истребители Су-35.