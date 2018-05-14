Австралиец дважды за неделю выиграл в лотерею около 2 миллионов долларов

В начале мая дважды крупно повезло 40-летнему жителю Австралии. Сначала он выиграл около 1,1 миллиона долларов США, а затем решил потратить часть средств, чтобы еще раз испытать удачу.

И она улыбнулась ему во второй раз: 7 мая он выиграл больше 750 тысяч долларов США, сообщает The Sydney Morning Herald. Таким образом, в течение недели он выиграл в общей сложности почти 2 миллиона долларов США.

Счастливчик говорит, что собирается быть благоразумен со своим выигрышем. Прежде всего, он планирует инвестировать в недвижимость. Кроме того, он купил себе автомобиль и планирует отдохнуть на Гавайях.