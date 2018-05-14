Тема:

Организмы-экстремофилы 59 минут назад

Новости Наука

14 мая 201814:45 Анатолий Глянцев

Микробы подводных вулканических хребтов пролили свет на эволюцию дыхания

Вид назван P. furiosus не просто так, он фактически живёт и прекрасно себя чувствует в кипятке.
Фото Wikimedia Commons.

Биологи впервые досконально изучили белковый комплекс MHB, выделенный из микроорганизма вида Pyrococcus furiosus. Этот фермент участвует в дыхании микроба. Исследование проливает свет на эволюцию аналогичного комплекса у человека. О достижении рассказывает научная статья, опубликованная в журнале Cell командой во главе с Хуэйлинь Ли (Huilin Li) из Института Ван Аделя, Франция.

Вид P. furiosus относится к археям. Эту группу прокариот когда-то относили к бактериям, но позже выделили в отдельное надцарство. Микроб обитает в горячих источниках на дне океана. Оптимальная температура для его роста составляет 100 oC, то есть данный организм относится к гипертермофилам.

Биологов давно интересует его дыхательная система. Поясним прежде всего, что дышать можно не только кислородом. Существует и анаэробное дыхание, служащее той же самой цели, что и обычное: извлечь из пищи энергию и запасти её в молекулах АТФ.

Представители вида P. furiosus в кислороде не нуждаются. Они используют уникальную "технологию": расщепляют молекулы воды и окисляют добытым кислородом полученный из пищи углерод. В результате микроб, "как и все нормальные люди", выдыхает углекислый газ, но вместе с ним ещё и свободный водород. Этим и объясняется интерес учёных к данной "особе": они рассчитывают приспособить этого представителя архей для синтеза экологически чистого топлива.

Упомянутый фермент MHB играет важную роль в этом процессе. Специалисты давно пришли к выводу, что это "родственник" комплекса I, отвечающего за дыхание человека. Обе молекулярные системы были унаследованы от общего предка, а затем их эволюционные пути разошлись.

Это очень интригующе, так как общий предок столь далёких друг от друга организмов, как люди и археи, должен быть близок к гипотетическому прародителю всего живого. При этом есть веские основания полагать, что MHB сохранил больше черт "прототипа", чем человеческий фермент.

Дело в том, что биологи считают вид P. furiosus "беглецом". Когда-то на всей нашей планете царили условия, в которых сейчас живёт этот экстремофил. Частые извержения вулканов и гейзеров разогревали поверхность, а никакого свободного кислорода не было и в помине.

Когда условия окружающей среды меняются, у живых организмов есть три пути: погибнуть, приспособиться или найти место, похожее на "дом, милый дом". Представители вида P. furiosus пошли по третьему, мигрировав в, так сказать, привычный для них климат. Мы называем его экстремофилом, но с точки зрения микроорганизма, экстремофилы как раз мы.

Как бы то ни было, данный организм представляет собой "живые консервы". Его биохимические механизмы – реликты далёких времён, проливающие свет на эволюцию всего живого, в том числе и человека разумного.

Вот поэтому группа Ли взялась за доскональное изучение структуры комплекса MBH. Учёные использовали передовой криоэлектронный микроскоп, у которого всего лишь около сотни аналогов на все научные лаборатории мира. Благодаря этому оборудованию строение фермента было выяснено с рекордной точностью, почти доходящей до координат каждого отдельного атома.

Выяснилось, что HMB удивительно похож на аналог в организме человека.

"Природа действительно хороша в том, чтобы находить молекулы, которые работают, а затем изменять их и использовать снова и снова. Это яркий пример, – комментирует Майкл Адамс (Michael Adams) из Университета Джорджии, соавтор исследования. – Знание структуры MBH даёт нам новое представление о том, как развился комплекс I и как он может работать".

Конечно, существуют и различия. Комплекс I имеет несколько дополнительных петель, которые позволяют ему взаимодействовать с большим количеством молекул. Вероятно, это адаптация к кислородному дыханию.

"Определение структуры MBH заполняет некоторые важные пробелы, указывая, как жизнь приспосабливалась к радикальным изменениям в окружающей среде на протяжении эпох", – резюмирует Ли.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не впервые рассказывают об эволюции дыхания. Например, мы говорили о растении, которое ни много ни мало разучилось дышать самостоятельно. Не обошли мы стороной и обитателей геотермальных вод океанического дна, рассказав об их роли в балансе углерода.

Ранее по теме

Сейчас

15:14

У подмосковной электрички вспыхнула крыша

15:04

Названо время открытия движения по Крымскому мосту

12:41

Кудрин согласился на пост председателя Счетной палаты

10:10

Снос "Зимней вишни" начнется 15 мая

08:27

Силуанов: повышение НДФЛ не планируется

07:55

В Красноярском крае найдено тело пропавшей студентки

07:49

Число погибших от пыльной бури в Индии превысило 60 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Названо время открытия движения по Крымскому мосту

Названо время открытия движения по Крымскому мосту

25 минут назад
На посту председателя Счетной палаты Кудрин будет бороться с коррупцией

На посту председателя Счетной палаты Кудрин будет бороться с коррупцией

1 час назад
Вели себя корректно, близко не подлетали. Отечественные военные рассказали о встрече Ту-95 с F-22

Вели себя корректно, близко не подлетали. Отечественные военные рассказали о встрече Ту-95 с F-22

1 час назад
Такого половодья в Якутии не было 30 лет: эвакуированы более тысячи человек

Такого половодья в Якутии не было 30 лет: эвакуированы более тысячи человек

2 часа назад
Стало известно о тайной встрече Скрипаля с эстонскими спецслужбами

Стало известно о тайной встрече Скрипаля с эстонскими спецслужбами

1 час назад
В Одессе внук героя отказался судить за демонстрацию Ордена Отечественной войны

В Одессе внук героя отказался судить за демонстрацию Ордена Отечественной войны

31 минута назад
10 самых посещаемых этнопарков России

10 самых посещаемых этнопарков России

1 час назад
Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

6 часов назад
Телезрители назвали "Вести недели" лучшей аналитической передачей

Телезрители назвали "Вести недели" лучшей аналитической передачей

1 час назад
Налетчик заигрался в кошки-мышки с полицейским в бразильской аптеке

Налетчик заигрался в кошки-мышки с полицейским в бразильской аптеке

31 минута назад
5 отличий рынка жилья Санкт-Петербурга от Москвы

5 отличий рынка жилья Санкт-Петербурга от Москвы

1 час назад
Бразилец более 20 лет прожил в замке из песка. Видео

Бразилец более 20 лет прожил в замке из песка. Видео

1 час назад
Австралиец дважды за неделю выиграл в лотерею около 2 миллионов долларов

Австралиец дважды за неделю выиграл в лотерею около 2 миллионов долларов

1 час назад
Две женщины оказались в больнице после показательного выступления кадетов

Две женщины оказались в больнице после показательного выступления кадетов

1 час назад
Комплекс Наполеона: действительно ли невысокие мужчины более агрессивны?

Комплекс Наполеона: действительно ли невысокие мужчины более агрессивны?

2 часа назад
Путин надеется на дальнейший союз с Арменией при Пашиняне

Путин надеется на дальнейший союз с Арменией при Пашиняне

2 часа назад
Одноклассники запустили кешбек-сервис для пользователей

Одноклассники запустили кешбек-сервис для пользователей

2 часа назад
Песков прокомментировал возможную отставку Суркова

Песков прокомментировал возможную отставку Суркова

2 часа назад
Строительство: 9 проектов, которые не окупились

Строительство: 9 проектов, которые не окупились

2 часа назад
НАСА решило запустить на Марс вертолёт

НАСА решило запустить на Марс вертолёт

2 часа назад
Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени

Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени

3 часа назад
Полицейский вступил в противоборство с черепахой на дороге

Полицейский вступил в противоборство с черепахой на дороге

3 часа назад
Спецназовец Росгвардии спас 4-летнюю девочку

Спецназовец Росгвардии спас 4-летнюю девочку

3 часа назад
Актер Борис Клюев борется с раком легких

Актер Борис Клюев борется с раком легких

3 часа назад
"Умный" метаматериал скроет подводные лодки от гидролокаторов

"Умный" метаматериал скроет подводные лодки от гидролокаторов

4 часа назад
Тест: хорошо ли вы знаете советские мультфильмы

Тест: хорошо ли вы знаете советские мультфильмы

4 часа назад
Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение

Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение

4 часа назад
ГИБДД вернут стеклянные "стаканы"

ГИБДД вернут стеклянные "стаканы"

4 часа назад
Израильский футбольный клуб переименован в честь Трампа

Израильский футбольный клуб переименован в честь Трампа

4 часа назад
Два пассажирских лайнера столкнулись в аэропорту Стамбула

Два пассажирских лайнера столкнулись в аэропорту Стамбула

4 часа назад
Вести.net: робособаки выходят на рынок, а смарт-звонки превращаются в шпионов

Вести.net: робособаки выходят на рынок, а смарт-звонки превращаются в шпионов

4 часа назад
Обзор смартфона Vivo V9: смышленый модник

Обзор смартфона Vivo V9: смышленый модник

4 часа назад
"ИИ для Элджернона": нейросеть научилась проходить лабиринты лучше человека

"ИИ для Элджернона": нейросеть научилась проходить лабиринты лучше человека

5 часов назад
За исполнение антироссийских санкций предлагают сажать на четыре года

За исполнение антироссийских санкций предлагают сажать на четыре года

5 часов назад
С "Зимней вишни" сняли арест, снос начнется 15 мая

С "Зимней вишни" сняли арест, снос начнется 15 мая

5 часов назад
У берегов Калифорнии появились светящиеся волны

У берегов Калифорнии появились светящиеся волны

5 часов назад
Aurus Путина против "Зверя" Трампа: Newsweek сравнил президентские лимузины

Aurus Путина против "Зверя" Трампа: Newsweek сравнил президентские лимузины

5 часов назад
"Робопёс" Boston Dynamics поступит в продажу в 2019-м

"Робопёс" Boston Dynamics поступит в продажу в 2019-м

5 часов назад
Двух осиротевших амурских тигрят выпустят на волю в секретном месте

Двух осиротевших амурских тигрят выпустят на волю в секретном месте

5 часов назад
В Помпеях впервые за 200 лет раскопок нашли останки лошади

В Помпеях впервые за 200 лет раскопок нашли останки лошади

5 часов назад
Франция возмущена: спецслужбы давно знали об устроившем резню террористе

Франция возмущена: спецслужбы давно знали об устроившем резню террористе

6 часов назад
Бои за квадратные метры: сирийская армия очищает окраины Дамаска

Бои за квадратные метры: сирийская армия очищает окраины Дамаска

6 часов назад
Биоинженерные сердечные клапаны теперь можно настроить индивидуально

Биоинженерные сердечные клапаны теперь можно настроить индивидуально

6 часов назад
Роскачество почти не нашло растительных жиров в отечественном молоке

Роскачество почти не нашло растительных жиров в отечественном молоке

6 часов назад
В Красноярском крае найдено тело пропавшей студентки

В Красноярском крае найдено тело пропавшей студентки

7 часов назад
Число погибших от пыльной бури в Индии превысило 60 человек

Число погибших от пыльной бури в Индии превысило 60 человек

7 часов назад
"Погода 24": сильные грозы и ливни надвигаются на Россию

"Погода 24": сильные грозы и ливни надвигаются на Россию

8 часов назад
1 552
Тренер "Спартака" Каррера: я виноват в плохом сезоне команды

Тренер "Спартака" Каррера: я виноват в плохом сезоне команды

8 часов назад
В городе Сурабая в Индонезии прогремел четвертый взрыв за два дня, есть раненые

В городе Сурабая в Индонезии прогремел четвертый взрыв за два дня, есть раненые

9 часов назад
СК Якутии выясняет обстоятельства гибели ребенка в стиральной машине

СК Якутии выясняет обстоятельства гибели ребенка в стиральной машине

9 часов назад
Овечкин и Кузнецов поучаствовали в разгроме "Тампы"

Овечкин и Кузнецов поучаствовали в разгроме "Тампы"

9 часов назад
"Приморские партизаны" Кириллов, Никитин и Ковтун обжаловали приговор

"Приморские партизаны" Кириллов, Никитин и Ковтун обжаловали приговор

10 часов назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

07.05.2018 16:30
Юрий Беляев, Александра Власова и Сергей Жигунов в остросюжетной мелодраме "Сиделка"

Юрий Беляев, Александра Власова и Сергей Жигунов в остросюжетной мелодраме "Сиделка"

10.05.2018 13:44
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20