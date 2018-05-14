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Арктика 1 час назад
"Великий Северный путь": режиссер повторил путь Семена Дежнева
Экспертный центр "Проектный офис развития Арктики" ("ПОРА") и режиссер Леонид Круглов объявляют о сотрудничестве над документальным проектом "Великий Северный путь".
Экспертный центр "ПОРА", одной из целей которого является информирование жителей России об Арктике, поддержал создание документального фильма Леонида Круглова "Великий Северный путь". Работа представляет собой большое путешествие вглубь истории и вдоль арктических широт нашей страны, которое длилось более двух лет.
Леонид Круглов — режиссер-документалист, фотограф, этнограф, член Русского географического общества — прошел легендарным маршрутом Семена Дежнева через самые труднодоступные районы российской Арктики и снял об этом уникальный документальный фильм. Экспертный центр "ПОРА" оказал проекту финансовую поддержку для его успешного завершения. Появление фильма на широких экранах в столице и регионах России также будет сопровождаться презентациями, выставками, и другими мероприятиями, которые тематически связаны с проектом.
В начале сотрудничества при поддержке "ПОРА" была организована фотовыставка "Великий Северный путь", которая прошла в Красноярске 12-14 апреля в рамках Красноярского экономического форума. На выставке было представлено 18 лучших фоторабот Леонида Круглова, рассказывающих об этом экстраординарном путешествии длиной в 10000 километров. Проект также представлен и в рамках фотовыставки World Eco Photo 2018, которая проходит 11-15 мая в Тюмени. На мероприятии состоялся предпремьерный показ фильма и прошла творческая встреча с его автором.
Генеральный директор "ПОРА" Борис Тарасов отметил, что для экспертного центра было важно поддержать этот масштабный и значимый проект. По его мнению, режиссеру удалось "не просто запечатлеть захватывающие дух и ни с чем не сравнимые красоты русской Арктики, но и поведать историю освоения региона, что особо важно для тех людей, которые там жили, живут, путешествуют".
"Великий Северный путь" — уникальный документальный фильм, посмотреть который будет полезно всем: взрослым и детям, "северянам" и жителям центральной части России, соотечественникам и жителям зарубежья", — подчеркнул Тарасов.
Автор фильма Леонид Круглов рассказал, что у него было много разрозненных экспедиций по Русскому Северу, но все они совершались ради какой-то одной находки. А режиссеру очень хотелось все объединить в большую историю, в которой рассказывалось бы о наших арктических просторах с огромной территорией.
"Идея повторить путь Семена Дежнева позволила на примере его путешествия показать почти всю Арктику, на ней и мы и остановились. Фильм будет интересен любому современному зрителю", — уверен Круглов.
Проект осуществляется при поддержке телеканала "Звезда", Русского географического общества, Проектного офиса развития Арктики "ПОРА" и компании Sony.
Проектный офис развития Арктики "ПОРА" — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр "ПОРА" создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.
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