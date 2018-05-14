Сомнительные хостелы в центре столицы: как покончить с ночлежками в коммуналках?

Москвичи жалуются на постояльцев хостелов, которые обустраивают в квартирах. Приезжих завлекают низкими ценами, удобным местоположением и минимальными формальностями. В итоге гости зачастую ведут себя так, что жильцы опасаются за свою безопасность и здоровье. Как остановить шумный и антисанитарный бизнес?

Дом во 2-м Лесном переулке, пешая доступность до знаковых мест Тверского района. Расстояния же до других достопримечательностей столицы указаны в описании хостела на одном из сайтов бронирования. Не написано только, как попасть в оплаченные апартаменты.

— Тот клиент, который пришел в хостел, находит этот бокс, открывает крышку и набирает код, который ему сообщают по Интернету на мобильный телефон. Далее, когда они набрали этот код, крышка отпадает, и там лежит ключ-кнопка от нашей входной двери.

Такой квест еще пару недель назад проходили все постояльцы хостела под названием "Лесной 10 Гестхаус". Мы тоже забронировали номер, но никаких паролей нам не прислали. В указанное время заселения никто не открыл дверь, телефонные звонки — тоже без ответа.

— К сожалению, сейчас все операторы заняты.

После разговора жителей с представителем хостела волшебная коробочка и вовсе исчезла.

— Как называется ваша компания? С кем вы заключали договор?

Отельер от комментариев отказался и удалился, но соседи-однодневки каким-то таинственным образом продолжают проникать в подъезд.

— Мы не знаем, что это за люди, но мы понимаем, что если они приехали на несколько часов, то никакой ответственности по отношению к нашему дому, подъезду и жильцам вокруг они не несут.

Жильцы жалуются на шум, мусор, и вообще не понимают, как и когда в их подъезде появился хостел. Жители других домов центральных районов борются с ними уже годами.

"Курят под окнами, табачный дым идет наверх, в окна жителей. Также они курят в лестничных проходах, распивают там спиртные напитки", — говорит Анна Кулакова.

Активисты обратились в суд, чтобы тот обязал собственника квартиры использовать ее по назначению. Но жилое помещение тут же стало нежилым по документам, и хостел продолжил принимать гостей.

"Это уже не ООО "Зайка", а ООО "Белочка", и называется это не хостел, а мини-гостиница. А потом — макро-гостиница, а потом — еще какая-то гостиница", — говорит депутат Совета депутатов муниципального округа "Замоскворечье", председатель комиссии по ЖКХ Денис Давыдов.

Постояльцы приходят и уходят, меняются юридические лица — проблема остается.

Дом на пересечении 1-й Тверской-Ямской и Лесной улиц — выявленный объект культурного наследия. Кадастровая стоимость одного квадратного метра здесь — больше 250 тысяч рублей, однако пожить с видом на исторический центр можно всего за 600 рублей в сутки. Именно столько стоит койко-место в одном из хостелов этого дома.

Бывшие коммуналки идеальны для временного размещения людей. Перепланировка не требуется, все коммуникации выведены — крайне удобно для предприимчивых собственников жилья в центре столицы. В этом хостеле одновременно можно разместить до 30 человек.

— А чемпионат мира — я вижу, у вас тут логотипчики есть — полная у вас загрузка?

— Ну, на самом деле, да, мы уже все распродали.

Принять гостей на время футбольного первенства у таких хостелов, скорее всего, еще получится, но уже в следующем году это может стать невозможным. Законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях — уже на рассмотрении в Госдуме.