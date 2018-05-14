Сомнительные хостелы в центре столицы: как покончить с ночлежками в коммуналках?
Москвичи жалуются на постояльцев хостелов, которые обустраивают в квартирах. Приезжих завлекают низкими ценами, удобным местоположением и минимальными формальностями. В итоге гости зачастую ведут себя так, что жильцы опасаются за свою безопасность и здоровье. Как остановить шумный и антисанитарный бизнес?
Дом во 2-м Лесном переулке, пешая доступность до знаковых мест Тверского района. Расстояния же до других достопримечательностей столицы указаны в описании хостела на одном из сайтов бронирования. Не написано только, как попасть в оплаченные апартаменты.
— Тот клиент, который пришел в хостел, находит этот бокс, открывает крышку и набирает код, который ему сообщают по Интернету на мобильный телефон. Далее, когда они набрали этот код, крышка отпадает, и там лежит ключ-кнопка от нашей входной двери.
Такой квест еще пару недель назад проходили все постояльцы хостела под названием "Лесной 10 Гестхаус". Мы тоже забронировали номер, но никаких паролей нам не прислали. В указанное время заселения никто не открыл дверь, телефонные звонки — тоже без ответа.
— К сожалению, сейчас все операторы заняты.
После разговора жителей с представителем хостела волшебная коробочка и вовсе исчезла.
— Как называется ваша компания? С кем вы заключали договор?
Отельер от комментариев отказался и удалился, но соседи-однодневки каким-то таинственным образом продолжают проникать в подъезд.
— Мы не знаем, что это за люди, но мы понимаем, что если они приехали на несколько часов, то никакой ответственности по отношению к нашему дому, подъезду и жильцам вокруг они не несут.
Жильцы жалуются на шум, мусор, и вообще не понимают, как и когда в их подъезде появился хостел. Жители других домов центральных районов борются с ними уже годами.
"Курят под окнами, табачный дым идет наверх, в окна жителей. Также они курят в лестничных проходах, распивают там спиртные напитки", — говорит Анна Кулакова.
Активисты обратились в суд, чтобы тот обязал собственника квартиры использовать ее по назначению. Но жилое помещение тут же стало нежилым по документам, и хостел продолжил принимать гостей.
"Это уже не ООО "Зайка", а ООО "Белочка", и называется это не хостел, а мини-гостиница. А потом — макро-гостиница, а потом — еще какая-то гостиница", — говорит депутат Совета депутатов муниципального округа "Замоскворечье", председатель комиссии по ЖКХ Денис Давыдов.
Постояльцы приходят и уходят, меняются юридические лица — проблема остается.
Дом на пересечении 1-й Тверской-Ямской и Лесной улиц — выявленный объект культурного наследия. Кадастровая стоимость одного квадратного метра здесь — больше 250 тысяч рублей, однако пожить с видом на исторический центр можно всего за 600 рублей в сутки. Именно столько стоит койко-место в одном из хостелов этого дома.
Бывшие коммуналки идеальны для временного размещения людей. Перепланировка не требуется, все коммуникации выведены — крайне удобно для предприимчивых собственников жилья в центре столицы. В этом хостеле одновременно можно разместить до 30 человек.
— А чемпионат мира — я вижу, у вас тут логотипчики есть — полная у вас загрузка?
— Ну, на самом деле, да, мы уже все распродали.
Принять гостей на время футбольного первенства у таких хостелов, скорее всего, еще получится, но уже в следующем году это может стать невозможным. Законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях — уже на рассмотрении в Госдуме.
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Вьетнамский
Галисийский
Греческий
Грузинский
Гуджарати
Датский
Зулу
Иврит
Игбо
Идиш
Индонезийский
Ирландский
Исландский
Испанский
Итальянский
Йоруба
Казахский
Каннада
Каталанский
Китайский (Упр)
Китайский (Трад)
Корейский
Креольский (Гаити)
Кхмерский
Лаосский
Латинский
Латышский
Литовский
Македонский
Малагасийский
Малайский
Малайялам
Мальтийский
Маори
Маратхи
Монгольский
Немецкий
Непали
Нидерландский
Норвежский
Панджаби
Персидский
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Себуанский
Сербский
Сесото
Сингальский
Словацкий
Словенский
Сомали
Суахили
Суданский
Тагальский
Таджикский
Тайский
Тамильский
Телугу
Турецкий
Узбекский
Украинский
Урду
Финский
Французский
Хауса
Хинди
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