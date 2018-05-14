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Футбол-2018 7 минут назад
Сборные Египта и Ирана подали заявки для участия в чемпионате мира
Участники чемпионата мира по футболу продолжат объявлять расширенные заявки для участия в турнире. Определились с составами сборные Египта и Ирана.
Соперник сборной России по группе А сборная Египта огласила расширенную заявку. В нее вошли две главные звезды египтян нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах и полузащитник "Арсенала" Мохаммед Эль-Ненни. Полностью список, составленный тренером сборной Египта Эктором Купером выглядит следующим образом. Вратари: Эссам Эль-Хадари ("Аль-Таавун", Саудовская Аравия), Ахмед Эль-Шенави, Шериф Акрами (оба – "Аль-Ахли"), Мохамед Ауад ("Исмаили"); Защитники: Ахмед Фатхи ("Аль-Ахли"), Ахмед Аль-Мухаммади ("Астон Вилла", Англия), Мохамед Абдель-Шафи ("Аль-Фатех", Саудовская Аравия), Ахмед Хегази, Али Габр (оба — "Вест Бромвич", Англия), Омар Габер ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Саад Самир, Айман Ашраф (оба — "Аль-Ахли"), Карим Хафез ("Ланс", Франция), Амро Тарек ("Орландо Сити", США), Махмуд Хамди ("Замалек"); Полузащитники: Мохамед Эль-Ненни ("Арсенал", Англия), Абдалла Саид ("КуПС", Финляндия), Махмуд Фадлалла "Шикабала" ("Аль-Раэд", Саудовская Аравия), Махмуд Хассан "Трезеге" ("Касымпаша", Турция), Рамадан Собхи ("Сток Сити", Англия), Тарек Хамед, Махмуд Абдель Азиз (оба — "Замалек"), Махмуд Абдель-Монейм "Кахраба" ("Аль-Иттихад", Саудовская Аравия), Амр Варда ("Атромитос", Греция), Сэм Морси ("Уиган", Англия); Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия), Маруан Мохсен ("Аль-Ахли"), Ахмед Хассан "Кока" Магуб ("Брага", Португалия), Ахмед Гомаа ("Аль-Масри").
Нападающий "Рубина" Сердар Азмун включен в расширенную заявку сборной Ирана. При этом главный тренер иранцев Карлуш Кейруш не внес в список защитника "Ахмата" Мелада Мохаммади и полузащитника "Амкара" Саида Эзотолахи. В расширенную заявку вошли: Вратари: Алиреса Бейранванд ("Персеполис"), Хоссейн Хоссейни ("Эстегляль"), Рашид Мазахери ("Зоб Ахан"), Амир Абедзаде ("Маритиму"). Защитники: Рамин Резаэян ("Остенде"), Вурия Гафури ("Эстегляль"), Стивен Бейташур ("Лос-Анджелес"), Джаляль Хоссейни ("Персеполис"), Мохаммед Реза Ханзаде ("Падидех"), Мортеза Пурлиганджи ("Аль-Садд"), Мохамед Ансари ("Персеполис"), Педжман Монтазери ("Эстегляль"), Маджид Хоссейни ("Эстегляль"), Милад Моххамади ("Ахмат"), Нур Омид Бевель ("Эстегляль"), Саид Агаи ("Сепахан"), Рузбех Чешми ("Эстегляль"). Полузащитники: Саид Эззатоллахи ("Амкар"), Масуд Шоджаи (АЕК), Ахмад Абдуллазаде ("Фулад"), Саман Годдос ("Эстерсунд"), Мехди Тораби ("Сайпа"), Ашкан Дежага ("Ноттингем Форест"), Омид Эбрахими ("Эстегляль"), Эхсан Хажсафи ("Олимпиакос"), Али Карими ("Сепахан"), Соруш Рафиэи ("Аль-Хор"), Али Голизадех ("Сайпа"), Вахид Амири ("Персеполис"). Нападающие: Алиреза Яханбакш ("АЗ Алкмар"), Карим Ансарифард ("Олимпиакос"), Мехди Тареми ("Аль-Гарафа"), Сердар Азмун ("Рубин"), Реза Гучаннеджад ("Херенвен"), Кавех Резаи ("Шарлеруа").
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