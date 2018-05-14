В Челябинске определились чемпионы России по ММА

В Челябинске завершился чемпионат России по ММА-2018. В соревнованиях приняли участие свыше ста спортсменов из 38 регионов.

В командном зачете сильнейшей командой стала команда Северо-Кавказского федерального округа, "серебро" досталось Центральному федеральному округу, "бронза" — команде Москвы. В личном зачете победы одержали: до 56,7 кг: Магомедрасул Шейхмагомедов (ЦФО); до 61,2 кг: Касум Касумов (СКФО); до 65,8 кг: Муса Казиханов (ПФО); до 70,3 кг: Ислам Омаров (УрФО), Челябинская область; до 77,1 кг: Шамидхан Магомедов (УрФО), представляет ЯНАО; до 84 кг: Гаджи Омаргаджиев (ЦФО); до 93 кг: Муслим Магомедов (СКФО); свыше 93 кг: Ризван Куниев (СКФО). Все они получили право представлять страну на чемпионате мира в этом году.

По итогам соревнований главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай отметил обновление состава сборной страны: "Каждый год приносит сюрпризы. В этом году у нас "вылетело" два чемпиона Европы и чемпион мира, но вместе с тем появились новые ребята и новые имена. Хотелось бы сказать, что ребята все молодцы, серьезно отработали". Чемпионат Европы по ММА запланирован в октябре 2018 года в Мадриде, а чемпионат мира — в ноябре, место определяется.