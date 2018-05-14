"Москва 24" стала ближе 8 миллионам пассажиров метро

Уникальный проект, аналогов которого нет нигде в мире, создал телеканал "Москва 24". Он организовал круглосуточное информационное вещание в московском метрополитене в прямом эфире. Канал позволит быть в курсе всех событий не только дома, но и во время поездок по городу.

Сейчас "Москва 24" вещает на пяти тысячах экранах более чем в 1400 выгонов московского метро. А к сентябрю 2018 года телеканал можно будет видеть уже на 8720 экранах в 1896 вагонах.

Обкатку телевещание нового формата проходило на Серпуховско-Тимирязевской линии в течение года. Сначала лишь один из вагонов был оснащен четырьмя экранами, на которых пассажиры метрополитена могли увидеть в прямом эфире адаптированную версию телеканала "Москва 24". Используемая технология позволяет оперативно транслировать информацию без применения запоминающих устройств-флэшек. Отличительная особенность нового телевещания в том, что вся необходимая информация о событиях транслируется без звука и, но при этом абсолютна понятна зрителям: в этом помогает оптимально подобранный шрифт, который позволяет считывать информацию с любой точки вагона.

Следующим этапом развития проекта станет возможность синхронизировать изображение и звук при помощи специальных наушников для пассажиров. Это будет еще один уникальный сервис, который "Москва 24" представит своим зрителям.

Для корректировки сетки вещания сотрудники телеканала используют обратную связь с пассажирами, предоставляя зрителям новости, репортажи на городские темы, интервью с мэром Москвы и главами московских департаментов. Кроме того, оперативно освещаются события культуры, досуга, новости развития технологий и решения бытовых проблем. Это и многое другое теперь могут увидеть почти 8 миллионов пассажиров московской подземки.

Это не первый проект в московском метрополитене. С 2013 года телеканал "Москва" вещает со специально установленных экранов в вестибюлях и на 42 станциях метро.