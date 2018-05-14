В Одессе внук героя отказался судить за демонстрацию Ордена Отечественной войны

В Одессе в отношении местного жителя, который 9 мая ездил на автомобиле с флагом с изображением Ордена Отечественной войны было возбуждено уголовное дело в рамках принятого на Украине закона о декоммунизации. Однако Дмитрий Передерко — судья Малиновского районного суда Одессы, где оно должно быть рассмотрено, взял самоотвод.

Он заявил, что не считает это "пропагандой тоталитарного режима". Кроме того, в решении суда, которое цитирует издание Страна.Ua, задокументированы слова Дмитрия Передерко.

"Я являюсь внуком воина, героически погибшего во время Великой Отечественной войны, внуком кавалера двух орденов Отечественной войны, инвалида Великой Отечественной войны I группы", — заявил судья.

В силу этих обстоятельств, пояснил Передерко, он не может "расценивать факт демонстрации изображения Ордена Отечественной войны в дни празднования народного и государственного праздника "День Победы" как пропаганду тоталитарного режима". "А потому считаю невозможным из личных и морально-этических соображений осуществлять рассмотрение указанного ходатайства", — говорится в заявлении о самоотводе.

В рамках так называемой декоммунизации на Украине принят закон, который отменил указ "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", напоминает ТАСС.

Теперь 9 мая на Украине называется "Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне", а советскую символику и термин "Великая Отечественная война" официально использовать запрещено.

Впрочем, многие украинцы не испугались этих запретов и вышли 9 мая на шествия в память о героях Великой Отечественной войны, а украинский телеканал "Интер", не испугавшись репрессий, устроил для ветеранов концерт в честь Дня Победы.