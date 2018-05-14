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Футбол-2018 1 час назад
Чорлука и Пашалич попали в расширенный состав сборной Хорватии
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука и полузащитник "Спартак" Марио Пашалич будут готовиться к чемпионату мира в составе сборной Хорватии. В расширенный состав вошли еще 32 футболиста.
Главный тренер Златко Далич остановил свой выбор на следующих игроках: вратари: Даниэль Субашич ("Монако", Монако), Ловре Калинич ("Гент", Бельгия), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Карло Летица ("Хайдук"); защитники: Ведран Чорлука ("Локомотив", Россия), Домагой Вида ("Бешикташ", Турция), Иван Стринич ("Сампдория", Италия), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Шиме Врсалько ("Атлетико", Испания), Йосип Пиварич ("Динамо" Киев, Украина), Тин Едвай ("Байер", Германия), Матей Митрович ("Брюгге", Бельгия), Борна Баришич ("Осиек"), Зоран Нижич ("Хайдук"), Дуже Чалета-Цар ("Зальцбург", Австрия), Борна Соса ("Динамо" Загреб); полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба — "Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Милан Бадель ("Фиорентина", Италия), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Марко Рог ("Наполи", Италия), Марио Пашалич ("Спартак", Россия), Филип Брадарич ("Риека"); нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус", Италия), Иван Перишич ("Интер", Италия), Никола Калинич ("Милан", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Марко Пьяца ("Шальке", Германия), Анте Ребич ("Айнтрахт", Германия), Дуе Чоп ("Кальяри", Италия), Иван Сантини ("Кан", Франция).
На чемпионате мира сборная Хорватии выступит в группе D. Хорваты сыграют со сборными Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на-Дону).
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