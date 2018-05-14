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14 мая 201814:49

Легендарную "Мотолыгу" планируют модернизировать

Рособоронэкспорт

Популярный в российской и не только армии легкий бронированный тягач МТ-ЛБ собираются модернизировать. С и так "нетяжелой" машины сбросят еще 800 килограммов лишнего веса. Сделают это благодаря двум нововведениям, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на завод "Ремдизель".

Первое – современный двигатель КамАЗ-740.50 мощностью 360 лошадиных сил. Он сэкономит целых 500 килограммов. Еще от 300 килограммов удастся избавиться при установке новых гусениц.

МТ-ЛБ – машина легендарная. Ее можно найти чуть ли не во всех видах и родах войск. Например, на основе "Мотолыги" созданы самоходные минометы и пушки, зенитная ракетная система и противотанковый ракетный комплекс, есть даже артиллерийский радар и станция засечки ядерных взрывов. Кроме того, легкий тягач – основной транспорт российский горных подразделений. Потому как соперничать в проходимости с этими машинами могут только лошади.

Пока что российский МТ-ЛБ оснащают 280-сильным ярославским двигателем ЯМЗ 238 ВМ. Он способен разогнать машину до 60 километров в час. А топлива в баках ей хватает на 500 километров. Нагрузить на тягач можно до 2,5 тонн припасов, а вес прицепа достигает 6,5 тонн.

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