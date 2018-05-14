Названо время открытия движения по Крымскому мосту

Автомобильное движение по Крымскому мосту откроется 16 мая в 5:30 утра — на полгода раньше срока, установленного госконтрактом. Об этом сказано в сообщении информационного центра "Крымский мост". Госконтракт предусматривал открытие моста в декабре нынешнего года.

Первыми проедут по мосту жители Крыма и Краснодарского края: проезд для легковых автомобилей и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива по две полосы в каждую сторону, передает "Интерфакс".

Максимальная разрешенная скорость движения по мосту составит 90 километров в час, остановка на мосту запрещена. Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту — в 4:30 утра 16 мая.

Во вторник, 15 мая, автодорожную часть Крымского моста торжественно откроют мостостроители, по автодороге проедет их техника. В торжественном открытии строителями автодорожной части Крымского моста примет участие президент России Владимир Путин. Он ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив, сообщила пресс-служба Кремля.

Чтобы проехать к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, необходимо двигаться по федеральной трассе А290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове, далее — 40 километров по автоподходу к мосту. Со стороны Республики Крым движение начинается от развязки на существующей трассе "Симферополь — Керчь" — расстояние оттуда до самого Крымского моста составляет 8,6 километра.

На автодорожной части моста установлено более 60 дорожных знаков, для контроля соблюдения правил дорожного движения на мосту установлено 10 автоматических комплексов.