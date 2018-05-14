Налетчик заигрался в кошки-мышки с полицейским в бразильской аптеке

Самоуверенный 18-летний грабитель пал от рук военного полицейского, за которым он устроил настоящее преследование в подвергшейся нападению аптеке в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает Folha de S.Paulo. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.

Инцидент произошел около полудня в минувшее воскресенье, 13 мая, в прибрежном Гуаруже, который называют жемчужиной Атлантики. На несчастье налетчиков, они ворвались в аптеку в тот момент, когда там находился полицейский, пусть и не при исполнении. Страж порядка умело прятался среди рядов с медикаментами и грозился расправой грабителям, один из которых взялся устранить "помеху".

Сделать ему это не удалось — полицейский под прикрытием женщины одним выстрелом уложил молодого бандита на пол, однако его подельнику удалось скрыться с деньгами. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось — он скончался на операционном столе.

Днем ранее все в том же штате Сан-Паулу женщина застрелила вооруженного налетчика, который попытался ограбить детей перед праздничным представлением в честь Дня матери.