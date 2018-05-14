У подмосковной электрички вспыхнула крыша

На железнодорожной станции Павловский Посад в Московской области загорелась крыша вагона электрички, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Люди не пострадали.

К моменту прибытия первого пожарного подразделения на крыше предпоследнего вагона горела электропроводка и контактные провода.

Огонь удалось потушить достаточно быстро, в тушении пожара участвовали 20 человек.