Юлия Ауг рассказала, как муж - "космический близнец" спас ее, но вскоре умер сам
Актриса Юлия Ауг, ставшая знаменитой после роли императрицы Елизаветы Петровны в сериале "Екатерина", признается, что после множества тяжелейших испытаний, который выпали на ее долю, сейчас вновь учится радоваться жизни.
Ее первый муж Степан оставил актрису с дочерью после 10 лет брака ради богатой начальницы, объяснив свое поведение тем, что "устал за все отвечать" и хочет отдохнуть.
Это произошло в конце 1990-х, когда муж потерпел крах в бизнесе, потерял все, не мог устроиться даже ночным сторожем и предпочел отношения с богатой женщиной.
Дочь Полину тогда пришлось отправить к родителям мужа в Красноярск, и только когда ей было 10 лет, Юлия забрала девочку в Эстонию.
Настоящим отцом для Полины стал второй муж Юлии Андрей. Они познакомились на свадьбе лучшего друга актрисы. Юлия признается: она поняла сразу, что это "ее космический близнец". Он был далек от мира театра и кинематографа, но всегда радовался ее успехам.
У них не заканчивались темы для разговоров, казалось, что она знает об Андрее все. А потом Юля сильно заболела, но он вытащил – выходил ее. Однако вскоре обострилась его болезнь.
Андрею сделали сложную операцию, он долго восстанавливался, и эти трудности только сблизили их. Вскоре Юлия переехала к нему в Москву, поступила в ГИТИС, перевезла в столицу дочку. Казалось, жизнь налаживается.
Но тут произошел крах в бизнесе мужа: взяв крупный долг под залог дома, он не смог выплатить его. Кредит погасить не удалось, супруг разорился, у него было несколько микроинсультов, и вскоре Андрей умер.
Актрисе пришлось одной выплачивать крупный долг и искать спасения в работе от переживаний из-за смерти любимого мужчины.
Чему учила Юлию бабушка – аристократка, почему дочь долгие годы не жила с актрисой, как оказалась в театральному вузе, как переживала измену первого мужа и смерть второго, и почему режиссер сериала "Соседи" не обрадовался ее появлению на съемочной площадке? Об этом она сама рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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