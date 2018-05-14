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Микробное сообщество внутри человека и его влияние на нашу жизнь 1 час назад

Новости Наука

14 мая 201815:51 Юлия Воробьёва

Кишечные бактерии влияют на развитие сердечно-сосудистых болезней

Чем больше разнообразие полезных кишечных бактерий, тем ниже риск повышения артериальной жёсткости и наоборот.
Иллюстрация Jenna Luecke/University of Texas at Austin.

Исследователи продолжают открывать всё новые роли кишечных бактерий в организме человека. Напомним, что их сообщество называется микробиотой. Некоторые микроорганизмы в её составе помогают бороться с гриппом, другие провоцируют аутоиммунные заболевания, третьи управляют нашими генами, а четвёртые не дают людям вылечиться от рака.

Теперь же учёные впервые доказали, что бактерии, обитающие в желудочно-кишечном тракте, связаны также с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, так называемые полезные бактерии улучшают состояние артерий, а при недостатке таких микроорганизмов, напротив, повышается риск развития различных нарушений, сообщает в пресс-релизе команда из Ноттингемского университета и Королевского колледжа Лондона.

По словам специалистов, очень часто бывает так, что пациент не курит, имеет нормальный уровень холестерина и кровяное давление, однако при этом всё равно у него развиваются сердечно-сосудистые болезни. Медики давно искали причину, и нарушение в составе микробиоты – это как раз тот фактор риска, на который раньше попросту не обращали внимания.

На самом же деле кишечные бактерии напрямую связаны с показателем, известным как артериальная жёсткость (arterial stiffness). Повышенная артериальная жёсткость наблюдается, когда стенки кровеносных сосудов теряют свою эластичность – например, из-за усиления нагрузок, при атеросклерозе, при частых внутренних воспалительных процессах и вследствие естественного механического изнашивания. Это состояние сопряжено с риском инфаркта миокарда и инсульта.

"Значительная часть серьёзных сердечно-сосудистых событий, например, сердечные приступы, не объясняется традиционными факторами риска, такими как ожирение и курение, особенно у молодых людей, но артериальная жёсткость связана с риском в этих группах", — поясняет ведущий автор работы Ана Вальдес (Ana Valdes).

Чтобы выяснить, как микробиота кишечника влияет на артериальную жёсткость, исследователи обратились к участникам проекта TwinsUK – это база данных, в которой хранится разного рода информация о близнецах. Медики и генетики обращаются к этим данным, чтобы сравнивать состояние здоровья людей и то, как те или иные факторы на него влияют.

В ходе работы авторы проанализировали данные 617 пар близнецов (женщин) среднего возраста. Их интересовал показатель артериальной жёсткости, на который указывает каротидно-феморальная скорость пульсовой волны.

Кроме того, специалисты сравнили состав кишечной микробиоты добровольцев. Также они учитывали другие факторы: уровни артериального давления и метаболические процессы.

В результате абсолютно у всех участниц была выявлена связь между разнообразием бактерий и состоянием артерий. Чем выше был первый показатель, тем ниже был второй и наоборот.

Учёные также выделили ряд специфических бактерий, наличие которых снижает риск развития артериальной жёсткости. И оказалось, что те же самые микроорганизмы снижают риск развития ожирения (о некоторых таких бактериях мы рассказывали ранее).

Пожалуй, один из самых значимых выводов этой работы заключается в том, что, изменив состав микробиоты кишечника, можно снизить риск развития сердечно-сосудистых болезней. В этом помогут особые диеты, пробиотики и медикаменты, полагают эксперты.

"Поиск путей увеличения разнообразия микробов кишечника вызывает большой интерес в случае с диабетом и ожирением. Наши результаты показывают, что изменения в рационе для повышения разнообразия полезных бактерий могут быть использованы и для снижения риска сердечных заболеваний", — говорит соавтор работы Кристина Мэнни (Cristina Menni).

В частности, учёные упоминают о диете с высоким содержанием клетчатки – она способствует росту разнообразия кишечных бактерий и их популяций. Впрочем, потребуются дополнительные исследования, чтобы разработать советы по изменению состава микробиоты конкретно для снижения риска сердечно-сосудистых болезней.

Важно и то, что теперь медики имеют недостающий фактор риска и смогут прогнозировать возможность развития таких нарушений более точно.

Научная статья по итогам этой работы была опубликована в издании European Heart Journal.

Кстати, ранее было доказано, что бактерии ротовой полости "предсказывают" риск инсульта.

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