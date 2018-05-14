Тема:
Микробное сообщество внутри человека и его влияние на нашу жизнь 1 час назад
Кишечные бактерии влияют на развитие сердечно-сосудистых болезней
Исследователи продолжают открывать всё новые роли кишечных бактерий в организме человека. Напомним, что их сообщество называется микробиотой. Некоторые микроорганизмы в её составе помогают бороться с гриппом, другие провоцируют аутоиммунные заболевания, третьи управляют нашими генами, а четвёртые не дают людям вылечиться от рака.
Теперь же учёные впервые доказали, что бактерии, обитающие в желудочно-кишечном тракте, связаны также с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, так называемые полезные бактерии улучшают состояние артерий, а при недостатке таких микроорганизмов, напротив, повышается риск развития различных нарушений, сообщает в пресс-релизе команда из Ноттингемского университета и Королевского колледжа Лондона.
По словам специалистов, очень часто бывает так, что пациент не курит, имеет нормальный уровень холестерина и кровяное давление, однако при этом всё равно у него развиваются сердечно-сосудистые болезни. Медики давно искали причину, и нарушение в составе микробиоты – это как раз тот фактор риска, на который раньше попросту не обращали внимания.
На самом же деле кишечные бактерии напрямую связаны с показателем, известным как артериальная жёсткость (arterial stiffness). Повышенная артериальная жёсткость наблюдается, когда стенки кровеносных сосудов теряют свою эластичность – например, из-за усиления нагрузок, при атеросклерозе, при частых внутренних воспалительных процессах и вследствие естественного механического изнашивания. Это состояние сопряжено с риском инфаркта миокарда и инсульта.
"Значительная часть серьёзных сердечно-сосудистых событий, например, сердечные приступы, не объясняется традиционными факторами риска, такими как ожирение и курение, особенно у молодых людей, но артериальная жёсткость связана с риском в этих группах", — поясняет ведущий автор работы Ана Вальдес (Ana Valdes).
Чтобы выяснить, как микробиота кишечника влияет на артериальную жёсткость, исследователи обратились к участникам проекта TwinsUK – это база данных, в которой хранится разного рода информация о близнецах. Медики и генетики обращаются к этим данным, чтобы сравнивать состояние здоровья людей и то, как те или иные факторы на него влияют.
В ходе работы авторы проанализировали данные 617 пар близнецов (женщин) среднего возраста. Их интересовал показатель артериальной жёсткости, на который указывает каротидно-феморальная скорость пульсовой волны.
Кроме того, специалисты сравнили состав кишечной микробиоты добровольцев. Также они учитывали другие факторы: уровни артериального давления и метаболические процессы.
В результате абсолютно у всех участниц была выявлена связь между разнообразием бактерий и состоянием артерий. Чем выше был первый показатель, тем ниже был второй и наоборот.
Учёные также выделили ряд специфических бактерий, наличие которых снижает риск развития артериальной жёсткости. И оказалось, что те же самые микроорганизмы снижают риск развития ожирения (о некоторых таких бактериях мы рассказывали ранее).
Пожалуй, один из самых значимых выводов этой работы заключается в том, что, изменив состав микробиоты кишечника, можно снизить риск развития сердечно-сосудистых болезней. В этом помогут особые диеты, пробиотики и медикаменты, полагают эксперты.
"Поиск путей увеличения разнообразия микробов кишечника вызывает большой интерес в случае с диабетом и ожирением. Наши результаты показывают, что изменения в рационе для повышения разнообразия полезных бактерий могут быть использованы и для снижения риска сердечных заболеваний", — говорит соавтор работы Кристина Мэнни (Cristina Menni).
В частности, учёные упоминают о диете с высоким содержанием клетчатки – она способствует росту разнообразия кишечных бактерий и их популяций. Впрочем, потребуются дополнительные исследования, чтобы разработать советы по изменению состава микробиоты конкретно для снижения риска сердечно-сосудистых болезней.
Важно и то, что теперь медики имеют недостающий фактор риска и смогут прогнозировать возможность развития таких нарушений более точно.
Научная статья по итогам этой работы была опубликована в издании European Heart Journal.
Кстати, ранее было доказано, что бактерии ротовой полости "предсказывают" риск инсульта.
Ранее по теме
-
Пересадка фекальной микробиоты помогла побороть опасное заболевание мозга25 суток назад
-
Кишечные бактерии путешествуют по другим органам и провоцируют аутоиммунные заболевания2 месяца назад
-
Защиту от рака обнаружили на коже человека2 месяца назад
-
Исследователи выяснили, как кишечные бактерии управляют нашими генами4 месяца назад
-
Повторные легкие отравления вызывают тяжелые заболевания кишечника4 месяца назад
-
Учёные выяснили, могут ли пищевые консерванты негативно сказаться на кишечных бактериях4 месяца назад
Сейчас
Епископ Тихон (Шевкунов) получит сан митрополита
Картина дня
-
Кудрин согласился на пост председателя Счетной палаты
- Перенос посольства США в Иерусалим: десятки погибших
- Победительница "Евровидения" призналась в любви к себе
- Объявлен конкурс на похороны Стивена Хокинга
- С "Зимней вишни" сняли арест, снос начнется 15 мая
Самое читаемое
-
Жестоко зарезана миллиардерша Анастасия Лашманова
- Aurus Путина против "Зверя" Трампа: Newsweek сравнил президентские лимузины
- "Маши больше нет": дочь актрисы Шверубович сообщила о ее кончине
- В США признали, что "Ураны" способны изменить расклад сил
- На Урале за взятку задержан Михаил Астахов
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan представлен официально
- В России могут амнистировать тысячи нарушителей
- Седан "Кортеж": первое фото салона
- В России власти хотят "очиповать" автомобильные номера
Экономика
-
Почему надежды на рост экономики не оправдываются?
- Далеко ли российскому ЖКХ до блокчейна?
- Выручка "Галс-Девелопмент" за год выросла на 105%
- РФ введет уголовное наказание за исполнение санкций
- Из диджея в президенты: кем работали политики раньше
- Либерализация валютного контроля: каковы выгоды?
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
США запустили новые санкции против Ирана
- Защитники русского языка оказались фигурантами уголовного дела
- Аферисты добрались до медицинских карт
Москва 24
-
Спецслужбы предотвратили теракт, готовившийся на акции "Бессмертный полк"
- Школьница потеряла сознание и умерла во время урока физкультуры
- Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО
- Мужчина устроил резню из-за парковки на востоке Москвы
- Фермеры выбрасывают трупы телят рядом с жилыми домами
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Uber показала прототип аэротакси
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Жара пришла в московский регион
- Сомнительные хостелы: как покончить с ночлежками в коммуналках?
- Детеныши кошачьих лемуров появились на свет в Московском зоопарке
- Смертельная пластика: пациентки "Медланжа" продолжают умирать
- Счетчик или штраф: как не впустить домой самозванцев
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Животные умеют мысленно проигрывать события из прошлого
- Больше достижений: робот Atlas бегает в парке, перепрыгивая препятствия
- Дрессированный паук прыгает по команде и помогает в разработке новых роботов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо