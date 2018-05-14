Божович остается в "Арсенале", Дзюба возвращается в "Зенит"

Футболисты и тренерский состав "Арсенала" встретились с руководством Тульской области. На встрече. Губернатор области Алексей Дюмин поздравил команду с успешным выступлением в сезоне 2017/18.

"Арсенал" занял седьмое место в чемпионате страны, и этот результат стал лучшим в истории клуба. Выступление команды было признано успешным. Контракт с главным тренером Миодрагом Божовичем будет продлен. Стороны пришли к согласию, и осталось только уладить детали договора.

Зато покидает команду нападающий сборной России Артем Дзюба. Футболист, арендованный у "Зенита", сыграл 9 матчей, в которых забил 6 мячей. Арендный договор истек, Дзюба возвращается в "Зенит". Артем поблагодарил Тулу за полгода, проведенные в "Арсенале", и пожелал команде успеха.