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Палестино-израильский конфликт 55 минут назад
В Иерусалиме началась церемония открытия посольства США
В Иерусалиме в присутствии восьми сотен гостей началась церемония открытия нового посольства США в Израиле, перенесенного туда из Тель-Авива по решению американского президента Дональда Трампа. Последний признал Иерусалим столицей Израиля, проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть города.
Церемония будет идти полтора часа, к собравшимся обратятся президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, участники мероприятия также увидят видеообращение Дональда Трампа.
Лично на открытие посольства прибыли министр финансов США Стивен Мнучин, помощник госсекретаря Джон Салливан, дочь президента Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер. С благословением к участникам церемонии обратятся с трибуны христианские пасторы и еврейский раввин.
Американские морские пехотинцы исполнят гимн США, а израильская певица Хагит Ясо — композиции "Аллилуйя" и "Да пребудет с нами мир", передает РИА Новости. Кульминацией церемонии будет открытие круглого барельефа с гербовым орлом США на фасаде здания дипмиссии и новой вывески. Сделать это доверено Стивену Мнучину.
Перенос посольства приурочен к 70-й годовщине образования Израиля. Пока переезд носит символический характер: меняется вывеска на уже существующем здании генконсульства США в Иерусалиме. В новое здание переедет посол и небольшая группа помощников. Полноценный переезд займет до шести лет и потребует строительства нового здания на принадлежащем американцам земельном участке в Иерусалиме.
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