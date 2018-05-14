Два БТРа вылетели с трассы под Симферополем

Два бронетранспортера вылетели с трассы под Симферополем, одна из боевых машин получила серьезные повреждения. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

ДТП произошло днем 14 мая на Лесхозной улице в столице полуострова. По неустановленной пока причине, близ поворота на Гурзуфскую улицу один БТР вылетел в кювет, второй застрял на отбойнике.

В результате инцидента никто из людей не пострадал, но на дороге образовалась пробка, хотя военнослужащие довольно быстро вытащили свои транспортные средства.