Леонид Федун обозначил задачи "Спартака" в новом сезоне

В Москве прошло заседание совета директоров московского "Спартака". Была дана оценка выступлению команды в завершившемся сезоне и обозначены планы на будущее.

На заседании с докладом выступил главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который подвел итог сезона. Выступление тренера прокомментировал заявил председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун. "Члены совета директоров только что заслушали доклад главного тренера. Массимо Каррера очень критично оценил результаты работы, проделанной в прошедшем сезоне. Из трех трофеев, которые "Спартак" имел шанс завоевать, был завоеван только один — Суперкубок. В чемпионате команда выступала неровно: тяжелое начало, затем очень хорошая серия из 18 матчей без поражений и, к сожалению, довольно неудачный финиш. Причины неудач были нами вскрыты и проанализированы".

Леонид Федун сформулировал задачу "Спартака" на следующий сезон. "Мы сделали необходимые выводы с тем, чтобы в следующем сезоне команда смогла бороться за чемпионский титул. Первоочередная задача, которая поставлена перед "Спартаком", — квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов. Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы селекции на предстоящий сезон", — приводятся слова Федуна на официальном сайте "Спартака".