Соединенные Штаты испытали ядерную ракету

В США прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. МБР стартовала с авиабазы Ванденберг, что в Калифорнии. А учебный боевой блок, то есть без ядерного заряда, упал рядом с атоллом Кваджалейн, который находится в Тихом океане, сообщает Aircraft Spots.

An Unarmed Minuteman III ICBM is scheduled to be launched from Vandenberg AFB on MAY 14 between 0821z — 1521z. The ICBM will splash down in waters near Kwajalein Atoll pic.twitter.com/l8XsJbVg2C