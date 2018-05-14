Епископ Тихон (Шевкунов) получит сан митрополита

Митрополитом станет епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). Он возглавит Псковскую митрополия. При этом за отцом Тихоном будет сохранена должность главы Патриаршего совета по культуре.

Решение о новом назначении Тихона (Шевкунова) принял Священный Синод, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Патриарха Кирилла священника Александра Волкова.

Псковская митрополия включает в себя Псковскую и Порховскую и Великолукскую и Невельскую епархии. Главой Псковской Митрополии ранее был митрополит Псковский и Порховский Евсевий.

На территории Псковской Митрополии находится Псково-Печерская лавра. Здесь будущий владыка начинал свой монашеский путь.

Епископ Тихон – автор документального фильма "Гибель империи. Византийский урок".