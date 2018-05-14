Неадекватный водитель протаранил 12 машин в Набережных Челнах

Попытка нетрезвого водителя выбраться на "большую дорогу" в Набережных Челнах обернулась массовой аварией, повреждения в которой получили 12 автомобилей. Учиненный автовладельцем погром сняли на видео.

Своеобразным полигоном для испытания собственного водительского мастерства мужчина за рулем белого Hyundai выбрал двор дома 59/04 в Автограде. Сначала он выехал на газон, а потом начал таранить припаркованные машины. К моменту прибытия стражей порядка он успел разбить 12 транспортных средств и был скручен очевидцами.

Первоначально появились данные, что водитель сбил маму с ребенком, но полицейские опровергли эту информацию.

Участвовавшие в задержании местные жители уверяют, что мужчина был пьян, но держался на ногах. О мотивах его поступка ничего не сообщается.