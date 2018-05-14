Из казаков в тамплиеры: круг перенесут из Александро-Невской лавры

Петербургские казаки вынуждены перенести казачий круг, на котором планируют избрать нового атамана вместо ушедшего ранее к тамплиерам руководителя, из Александро-Невской лавры.

"На казачий круг, который проходит раз в три года, нам и губернатор присылает приветственное слово, и митрополит, — сообщил наказной отдельного казачьего общества "Казачья стража" Виталий Царьков на пресс-конференции в штабе организации в понедельник. — Теперь мы узнали, что он (формально действующий атаман Юрий Бугаев) пришел и устроил скандал в Александро-Невской лавре. Священнослужители сказали: давайте не будем, от вас и так запрос в епархию пошел по поводу того, что там тамплиеры, и как вообще себя вести Русской православной церкви. Нам посоветовали провести круг в нейтральном месте. Мы пока выбираем место и не хотим его афишировать".

Как отмечает "Интерфакс", Юрий Бугаев на данный момент потерял доверие большинства казаков, но по документам все еще является атаманом и возглавляет их юридическое лицо. "Вся коллизия состоит в том, что он до сих пор юридически числится атаманом и не дает переоформить организацию, затягивает с документами и боится выборов на казачьем круге 20 мая", — пояснил Царьков. — Мы выбираем атамана, предоставляем протокол заседания в Минюст и все перерегистрируем в налоговой службе и Минюсте. Он хочет это искусственно отложить, выбирая разные предлоги. Например, о том, что знамя украли, и без него нельзя проводить круг".

В свою очередь представители казачьей ячейки напомнили, что атаман Бугаев имеет перед членами организации долги в размере более 400 тысяч рублей, о чем планируется сообщить в полицию. На персональные угрозы со стороны Бугаева также жалуется председатель совета стариков казачьей организации Василий Быков.

Ранее петербургские казаки заподозрили тамплиеров и примкнувшего, по их сведениям, к ордену Юрия Бугаева в причастности к ограблению своего штаба на Боровой улице. Неделю назад оттуда пропали предметы на 106 тысяч рублей: шашка, бебут, нагайка, кинжал, карабин, знамя, булава, рог, купюра 5 тысяч рублей и несгораемый сейф, в котором хранилась печать казачьей организации и 380 новых удостоверений.