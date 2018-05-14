Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Матвея Мирошина

7 мая на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Матвея Мирошина из Санкт-Петербурга. У мальчика прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. Сейчас Матвей может дышать только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из-за этого мальчик уже два месяца лежит в больнице. Чтобы он мог жить дома с родителями, нужен переносной аппарат ИВЛ. Но такой аппарат государством не предоставляется.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 646 927 руб.) собрана. 226 000 руб. внесли родители Матвея. Читатели Вестей.Ru собрали 242 189 руб. 711 488 руб. собрали телезрители ГТРК "Санкт-Петербург". 467 250 руб. собрали читатели Русфонда. Деньги собраны. Родители Матвея благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".