Забастовка железнодорожников парализовала Францию

Французские железнодорожники возобновили активную фазу забастовки, начатой ими в начале апреля. Понедельник, 14 мая, стал 19-м днем забастовки, организованной профсоюзами.

Не вышли на работу 27,6 процента сотрудников Национальной компании французских железных дорог (SNCF), в том числе три четверти машинистов. Железнодорожное сообщение в стране парализовано: отменены две трети как региональных, так и скоростных поездов.

Участники забастовок недовольны планами правительства лишить железнодорожников особого статуса, ряда привилегий и льгот. В частности, они могут лишиться права раннего выхода на пенсию. Следующая стачка запланирована на 18 и 19 мая, передает "Интерфакс" со ссылкой на радиостанцию FranceInfo.