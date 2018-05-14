Забастовка железнодорожников парализовала Францию
Французские железнодорожники возобновили активную фазу забастовки, начатой ими в начале апреля. Понедельник, 14 мая, стал 19-м днем забастовки, организованной профсоюзами.
Не вышли на работу 27,6 процента сотрудников Национальной компании французских железных дорог (SNCF), в том числе три четверти машинистов. Железнодорожное сообщение в стране парализовано: отменены две трети как региональных, так и скоростных поездов.
Участники забастовок недовольны планами правительства лишить железнодорожников особого статуса, ряда привилегий и льгот. В частности, они могут лишиться права раннего выхода на пенсию. Следующая стачка запланирована на 18 и 19 мая, передает "Интерфакс" со ссылкой на радиостанцию FranceInfo.
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